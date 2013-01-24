包装盒中的其他物品
- 遥控器电池
- 遥控器
- 保修单
- 电源线
- 桌架
我们的电视可让您的宾客以无线方式随心所欲地轻松欣赏自己的内容。凭借开放系统战略，我们能够服务于 iOS 以及 Android 用户并持续扩大我们的兼容性。安全共享可以保护您的宾客安全使用。通过 Miracast 和 DirectShare 可以共享照片、电影、音乐等一切内容，尽情享受我们电视的乐趣吧！
MyChoice 提供一种简单的低成本方式，为您的宾客提供优质的电视频道。同时，它还提供额外的收益流，让您回收原始电视投资的成本。
CMND & 控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而不必进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而所有操作都不会打扰您的客人。
CMND 与创建允许您在需要时显示您想要的信息。CMND 的内容管理模块可易于创建和分布交互式、品牌酒店网页。定制您的电视，为客人实时提供酒店的全新信息和全新进展情况。
借助专业电视上的 Android 系统，您将能畅享更迅速、更丰富并易于访客使用的界面。您可以借助它，启动对丰富的专用人性化服务、应用程序以及更多信息的控制。易于导航的菜单，可直接链接至您喜爱的应用程序。
应用程序控件确保您的电视获得您想要的应用程序。它具有添加、删除应用程序和对应用程序进行排序的功能。此外，还可以为特定房间配置应用程序，为您提供真正的个性化宾客体验。您不必进入客房即可在中央管理区进行控制。为了便于使用和安全起见，最好在我们基于云的私人服务器上加载您的“定制”应用程序，并保证只有您才可以访问该应用程序。
高级应用程序包含一个不断增长的应用程序库。在 Android 系统的支持下，应用程序运行更平稳、更快速，且比以往更先进。为了满足酒店需求，在使用后宾客信息可被安全删除，对违法内容的访问已被禁止，以免损害您的业务。
安全成本，绝无零乱之感。使用我们全新的 Smart TV，您可以直接在电视上构建酒店系统。电视无需连接外置盒即可轻松提供交互式频道、视频点播、交互式酒店菜单和信息以及在线订购系统。除了通过同轴电视线缆提供内容，您现在还可以使用互联网络直接向电视提供您的电视频道或 VOD。我们的合作伙伴网络可确保您获得自己想要的定制门户。
通过 Xpress 串行协议 (SXP)，电视可连接至外置编译解码器及所有主流互动系统提供商的机顶盒。
不想使用遥控器？在您的智能手机或平板电脑上使用飞利浦电视遥控应用程序来控制您的电视机，挑选想要查看的应用程序，并访问 SmartInfo。iOS 和 Android 设备上提供免费下载。
图片/显示
音频
设计
Android 电视
调谐器/接收/发送
无线连接
接口（背面）
底部插口
接口（侧面）
连通性增强
功能
人性化功能
医疗保健功能
多媒体
附件
功率
尺寸