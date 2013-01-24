通过 AppControl 轻松添加、排序和删除应用程序

应用程序控件确保您的电视获得您想要的应用程序。它具有添加、删除应用程序和对应用程序进行排序的功能。此外，还可以为特定房间配置应用程序，为您提供真正的个性化宾客体验。您不必进入客房即可在中央管理区进行控制。为了便于使用和安全起见，最好在我们基于云的私人服务器上加载您的“定制”应用程序，并保证只有您才可以访问该应用程序。