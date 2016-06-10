Sonicare For Kids Privacy Notice

飞利浦 Sonicare Kids 应用程序（“应用程序”）既可以用作连接的应用程序，也可以用作未连接的应用程序。它使家长能够监控和改善孩子的刷牙习惯，并通过为孩子提供刷牙指导并在应用程序中奖励他们良好的刷牙行为，鼓励他们建立更好的刷牙习惯。 本飞利浦 Sonicare Kids 应用程序隐私声明（“应用程序隐私声明”）解释了飞利浦在您使用应用程序及其连接产品（“设备”）时如何处理有关您（或您的孩子）的信息和个人数据，并补充了全球 飞利浦隐私声明，该声明提供了有关我们如何处理您的个人数据的一般信息，包括本应用程序隐私声明中未具体涵盖的信息。 我们强烈建议您明确告知您的孩子，并向他们解释他们的隐私权和本应用程序隐私声明中包含的其他信息。
飞利浦 Sonicare Kids 应用程序（“应用程序”）既可以用作连接的应用程序，也可以用作未连接的应用程序。它使家长能够监控和改善孩子的刷牙习惯，并通过为孩子提供刷牙指导并在应用程序中奖励他们良好的刷牙行为，鼓励他们建立更好的刷牙习惯。
本飞利浦 Sonicare Kids 应用程序隐私声明（“应用程序隐私声明”）解释了飞利浦在您使用应用程序及其连接产品（“设备”）时如何处理有关您（或您的孩子）的信息和个人数据，并补充了全球 飞利浦隐私声明，该声明提供了有关我们如何处理您的个人数据的一般信息，包括本应用程序隐私声明中未具体涵盖的信息。
我们强烈建议您明确告知您的孩子，并向他们解释他们的隐私权和本应用程序隐私声明中包含的其他信息。
尽管您数据的数据控制者是Philips Oral Healthcare, LLC，地址为 22100 Bothell Everett Highway， Bothell WA 98021，USA。但如您受中国大陆隐私和数据保护法律法规约束，我们，飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦中国”），地址为上海市静安区灵石路 718号 A1 栋，作为该数据控制者委托的实体公司，在中国大陆境内负责收集、处理个人信息以及隐私和数据保护相关事务。如中国大陆适用法律和法规要求的，则飞利浦中国将征得您的同意（或单独同意，如适用）以处理您的个人数据。如果飞利浦中国希望将您的个人数据用于本隐私声明规定以外的目的，飞利浦中国将在中国大陆适用法律和法规要求的情况下额外征得您的同意。
尽管您数据的数据控制者是Philips Oral Healthcare, LLC，地址为 22100 Bothell Everett Highway， Bothell WA 98021，USA。但如您受中国大陆隐私和数据保护法律法规约束，我们，飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦中国”），地址为上海市静安区灵石路 718号 A1 栋，作为该数据控制者委托的实体公司，在中国大陆境内负责收集、处理个人信息以及隐私和数据保护相关事务。如中国大陆适用法律和法规要求的，则飞利浦中国将征得您的同意（或单独同意，如适用）以处理您的个人数据。如果飞利浦中国希望将您的个人数据用于本隐私声明规定以外的目的，飞利浦中国将在中国大陆适用法律和法规要求的情况下额外征得您的同意。
根据您的选择，我们出于以下目的处理您的个人数据： 我们可能会将上述信息与您使用其他飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接产品）时收集的数据进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解，使我们能够改进我们的产品和服务，以更好地满足您的需求，并在未来提供更加有效的产品和服务。
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我们处理的个人数据类别包括:
有关我们可能通过您的 MyPhilips 帐户收集的其他个人数据的更多信息，请参阅全球 飞利浦隐私声明。
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我们处理您的个人数据所依据的合法依据如下： 如上所述，我们可能会将这些信息与我们可能拥有的有关您的其他信息进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解并在未来改进我们的产品、服务和解决方案。为此，我们依赖于我们的合法利益。我们始终进行平衡测试，以确保我们的合法利益超过您的权利和自由面临的任何风险。
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当需要提供我们的服务时，应用程序可能会请求您访问您移动设备的存储功能、传感器或其他功能的权限。这些权限包括：
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当需要提供我们的服务并遵守本应用程序隐私声明时，我们可能会访问您设备中的信息或在您的设备上存储某些信息。为此，我们可能会使用各种技术，例如 Cookie、标签、像素、SDK 或类似技术，以下统称为“Cookie”。
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我们将认真履行保护您的个人信息的责任，以避免对您提供给飞利浦的个人信息造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施来帮助保护您的数据，同时考虑到个人数据的性质和处理以及可能构成的威胁。我们努力通过实施适当的管理实践来始终确保您的个人数据的安全，例如： 我们一直在努力改进这些措施，以帮助确保您的个人数据安全。
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根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。
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我们只会在达成本政策所述目的所需的最短期限内保存您的个人信息，除非法律有强制的留存要求，例如《中华人民共和国电子商务法》要求商品和服务信息以及交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年。在您的个人信息超出保留期间后，我们会根据适用的法律的要求进行删除或匿名化处理。 我们将在中华人民共和国境内运营所收集或产生的个人数据，个人数据被存储在中华人民共和国境内。如果由于数据分析目的，我们将进行数据匿名化后再向外提供。
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我们可能会收集18周岁以下未成年人的个人数据。如果您是父母或监护人，请您仔细阅读并确认是否同意本声明。如果你是18周岁以下的未成年人，你需要和你的监护人一起仔细阅读本声明，并在征得你的监护人同意后，使用我们的产品、服务或向我们提供信息。如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请点击此处联系我们删除。我们强烈建议您向您的孩子（或子女们）清晰告知本《应用隐私声明》的内容，并向他们解释其中包含的隐私权利及其他相关信息。
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如果您对本隐私声明或飞利浦使用您的个人数据的方式有任何疑问，或行使您作为个人信息主体的权利（包括删除您的账户），或进行投诉、建议，您可以点击此处联系飞利浦。您也可以通过应用程序“个人资料”—“删除飞利浦账户”按钮提交删除账户要求。我们承诺会在收到您的请求后的十五（15）日内处理您的请求。
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我们的服务可能会不时发生变更，我们将更新我们的隐私政策，但我们将通知您并重新征得您的同意。
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