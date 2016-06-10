Sonicare For Kids Privacy Notice

权限

当需要提供我们的服务时，应用程序可能会请求您访问您移动设备的存储功能、传感器或其他功能的权限。这些权限包括： 蓝牙和 WiFi。 该应用程序需要蓝牙连接才能将设备连接到应用程序。您可以随时通过移动设备的设置阻止您的蓝牙连接。该应用程序还需要 WIFI 连接才能连接到互联网。



该应用程序需要蓝牙连接才能将设备连接到应用程序。您可以随时通过移动设备的设置阻止您的蓝牙连接。该应用程序还需要 WIFI 连接才能连接到互联网。 位置。为了允许用户将任何蓝牙设备与手机连接和使用，Android操作系统要求用户授予应用程序访问粗略地理位置的权限。iOS 要求用户授予应用程序访问地理位置的权限，这可以在不使用应用程序时以强大的方式从牙刷和移动设备同步数据 （iBeacon™）。该应用程序不会使用这些权限来确定您的位置，飞利浦也不会收集您的位置数据。您可以随时在移动设备的设置中撤销位置信息权限。

文件。 应用需要访问移动设备的文件，以存储应用用于作的语言配置和其他文件（例如，图形、媒体文件或其他大型程序资产）。如果您删除该应用程序，数据将从您的移动设备中删除。

应用需要访问移动设备的文件，以存储应用用于作的语言配置和其他文件（例如，图形、媒体文件或其他大型程序资产）。如果您删除该应用程序，数据将从您的移动设备中删除。 照片和媒体。 如果您想将图片添加到孩子的个人资料中，该应用程序将请求访问您的照片库的权限。飞利浦不会以任何方式处理您孩子的个人资料图片。数据将保留在您的移动设备上，飞利浦将无法访问它。

如果您想将图片添加到孩子的个人资料中，该应用程序将请求访问您的照片库的权限。飞利浦不会以任何方式处理您孩子的个人资料图片。数据将保留在您的移动设备上，飞利浦将无法访问它。 麦克风或录音。 在玩应用程序的刷牙游戏时，您的孩子可以解锁奖励，包括 Sparkly 模仿您孩子声音的选项。该应用程序需要访问您设备的麦克风来录制语音并支持此奖励。但是，飞利浦不会以任何方式处理或存储此类数据。该应用程序也不会在本地存储此数据。

在玩应用程序的刷牙游戏时，您的孩子可以解锁奖励，包括 Sparkly 模仿您孩子声音的选项。该应用程序需要访问您设备的麦克风来录制语音并支持此奖励。但是，飞利浦不会以任何方式处理或存储此类数据。该应用程序也不会在本地存储此数据。 日历。 如果您希望该应用程序提醒您即将进行的牙科预约，该应用程序将需要访问您的日历的权限。我们不会复制或存储您的日历信息。此信息将保留在您的移动设备中。

如果您希望该应用程序提醒您即将进行的牙科预约，该应用程序将需要访问您的日历的权限。我们不会复制或存储您的日历信息。此信息将保留在您的移动设备中。 数据同步和自启动。 当当您在应用程序内连接设备时，我们会在后台开启自启动应用程序的功能，在首次开启该等自启动功能时， 我们会提示您，并获得您的单独同意。 请您注意，开启该等自启动功能后，将自动完成应用程序与电动牙刷之间的后台数据同步（包括应用程序在后台运行的情况下仍然会继续同步，但如果应用程序被关闭则将不再继续数据同步），以确保您可持续接收最新的更新状态，提升您在使用电动牙刷时的用户体验。（这种方式对用户体验至关重要，因为设备重启后，所有先前调度的后台任务可能会被清除或中断。此机制有助于保持数据一致性并提升整体用户体验，因为它能确保即使在设备重启后，应用程序仍能保持最新状态并正常运行。）若您决定不再使用后台数据同步功能，可以在本应用程序内“隐私管理”的页面内通过按钮开关进行关闭，您可自行决定是否开启和关闭。关闭后我们将不再同步应用后台与电动牙刷之间的数据，也不再进行自启动行为，但这可能会造成您的用户体验不佳。

当当您在应用程序内连接设备时，我们会在后台开启自启动应用程序的功能，在首次开启该等自启动功能时， 请您注意，开启该等自启动功能后，将自动完成应用程序与电动牙刷之间的后台数据同步（包括应用程序在后台运行的情况下仍然会继续同步，但如果应用程序被关闭则将不再继续数据同步），以确保您可持续接收最新的更新状态，提升您在使用电动牙刷时的用户体验。（这种方式对用户体验至关重要，因为设备重启后，所有先前调度的后台任务可能会被清除或中断。此机制有助于保持数据一致性并提升整体用户体验，因为它能确保即使在设备重启后，应用程序仍能保持最新状态并正常运行。）若您决定不再使用后台数据同步功能，可以在本应用程序内“隐私管理”的页面内通过按钮开关进行关闭，您可自行决定是否开启和关闭。关闭后我们将不再同步应用后台与电动牙刷之间的数据，也不再进行自启动行为，但这可能会造成您的用户体验不佳。 其他。在某些情况下，出于移动设备的技术需要，您的操作系统可能会申请某些权限，但这些权限并非由飞利浦控制或使用。除非根据本声明提供服务而确有必要，否则我们不会收集与此类授权相关的任何数据。