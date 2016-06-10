搜索词

Sonicare For Kids Privacy Notice
PN banner image

飞利浦 Sonicare Kids 应用程序隐私声明

生效时间：2025 年 9 月5日

简介和范围

 

飞利浦 Sonicare Kids 应用程序（“应用程序”）既可以用作连接的应用程序，也可以用作未连接的应用程序。它使家长能够监控和改善孩子的刷牙习惯，并通过为孩子提供刷牙指导并在应用程序中奖励他们良好的刷牙行为，鼓励他们建立更好的刷牙习惯。 

 

本飞利浦 Sonicare Kids 应用程序隐私声明（“应用程序隐私声明”）解释了飞利浦在您使用应用程序及其连接产品（“设备”）时如何处理有关您（或您的孩子）的信息和个人数据，并补充了全球 飞利浦隐私声明，该声明提供了有关我们如何处理您的个人数据的一般信息，包括本应用程序隐私声明中未具体涵盖的信息。 

 

我们强烈建议您明确告知您的孩子，并向他们解释他们的隐私权和本应用程序隐私声明中包含的其他信息。 

我们是谁

 

尽管您数据的数据控制者是Philips Oral Healthcare, LLC，地址为 22100 Bothell Everett Highway， Bothell WA 98021，USA。但如您受中国大陆隐私和数据保护法律法规约束，我们，飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦中国”），地址为上海市静安区灵石路 718号 A1 栋，作为该数据控制者委托的实体公司，在中国大陆境内负责收集、处理个人信息以及隐私和数据保护相关事务。如中国大陆适用法律和法规要求的，则飞利浦中国将征得您的同意（或单独同意，如适用）以处理您的个人数据。如果飞利浦中国希望将您的个人数据用于本隐私声明规定以外的目的，飞利浦中国将在中国大陆适用法律和法规要求的情况下额外征得您的同意。

我们为什么要处理您的数据

 

根据您的选择，我们出于以下目的处理您的个人数据：

 

  • 创建和管理您的 myPhilips 帐户。作为使用此应用程序的家长，您需要创建一个 myPhilips 帐户或登录您现有的 myPhilips 帐户，才能访问应用程序的“家长仪表板”部分并启用某些特定服务，例如安全数据存储（请参阅下文）。如果您决定创建帐户，您可以手动输入您的个人信息或使用第三方登录凭据。有关如何使用 MyPhilips 帐户的更多信息，请参阅全球 飞利浦隐私声明。
  • 提供APP服务。我们想向您（如您是家长身份）保证，您和您的孩子可以使用应用程序的核心服务（例如，启用与飞利浦 Sonicare Kids 电动牙刷的连接，或创建他们的孩子个人资料并跟踪奖励和成就），而无需飞利浦访问或处理您（或您孩子）的个人数据。所有此类服务（包括应用内消息和通知）均仅通过在您的移动设备上本地化处理以实现。唯一的例外如下：
    • 安全的云存储。 通过创建您的 myPhilips 帐户并以家长身份登录应用程序，您可以选择安全地存储您孩子（或多个孩子）的个人资料数据、奖励、成就、刷牙记录等，以便安全地备份这些数据，尤其是在您需要在另一台设备上重新安装应用程序的情况下。我们了解并非所有用户都想使用此功能;所以它是可选的。如果您不使用此功能，请注意，所有数据将仅保留在您的移动设备中，如果您卸载应用程序，所有数据将丢失。
  • 改进我们的产品和服务。我们的主要目标是为您提供最好的产品、服务和解决方案。 
    • 分析。 为此，我们收集有关您和/或您的孩子使用应用程序并与之交互的信息，并评估其在您的设备上的性能。这包括识别并及时解决可能出现的任何问题，例如应用程序崩溃。 
    • 调查和反馈。 有时，我们可能会与您互动，通过邀请您参与调查并评价您使用应用程序的体验或提供有关您面临的问题的信息来收集您的反馈。

 

我们可能会将上述信息与您使用其他飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接产品）时收集的数据进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解，使我们能够改进我们的产品和服务，以更好地满足您的需求，并在未来提供更加有效的产品和服务。 

我们处理哪些数据

 

我们处理的个人数据类别包括:

 

  • 创建和管理您的 myPhilips 帐户。如果您（家长用户）在应用程序中创建 MyPhilips 帐户，我们将处理以下类别的个人数据：
    • 联系信息（例如您的名字、姓氏和电子邮件地址）。如果您决定使用社交媒体帐户创建 MyPhilips 帐户，则注册表将预先填充您的社交媒体提供商提供的联系信息。
    • 有关您的位置的信息（例如您所在的国家/地区、语言偏好）
    • 有关您注册的产品/服务的信息（例如购买产品的名称以及购买日期和证明）。
      有关我们可能通过您的 MyPhilips 帐户收集的其他个人数据的更多信息，请参阅全球 飞利浦隐私声明
  • 提供应用服务。 
    • 安全的云存储。如果您决定向我们备份您的数据，我们将处理和存储以下类别的个人数据：
      • 您孩子（或多个孩子）的个人资料数据，例如个人资料 ID;您在个人资料中提供的姓名;Sparkly（交互角色）ID;配置文件创建日期和时区;总刷牙时长;刷牙的总连续天数;游戏进度级别;奖项编号;设备序列号;刷头使用分钟数;特征;积分（每次错过的会话计数）;
      • Sonicare PowerToothbrush （“PTB”） 手柄详细信息，例如手柄 ID;上次连接的日期和时间;配置文件 ID;设备序列号;上次刷牙会话 ID; 
      • 刷牙会话数据，例如刷牙记录 ID;刷牙会话 ID;会话开始和完成的日期和时间;会话持续时间;会话例程;会话状态（例如，在线/离线刷牙）;刷式;白天/晚上刷;配置文件 ID; 
      • 用户设置数据，例如配置文件 ID;语言;国家;刷牙提醒（开/关）;错过刷牙通知（启用/禁用）; Sparkly的睡眠时间;
      • 成就数据（包括家长奖项、儿童个人资料奖项和 Sparkly 奖项），例如奖项 ID;奖励名称、图标和描述;颁奖日期和时间;完成百分比;显示/未显示奖励通知;配置文件 ID。
  • 改进我们的产品和服务。为了改进我们的产品和服务（并开发新的产品和服务），我们处理以下类别的个人数据：
    • 分析。 
      • 您的移动设备和应用程序使用数据，例如您的移动设备标识符、会话和使用数据、操作系统、型号、运营商、网络信息和（屏蔽的）IP 地址，以及应用程序信息，例如应用程序名称、版本、使用情况和事件、访问的页面和会话信息。
      • 设备数据，例如您的牙刷类型（手动、电动或 PTB）;PTB 手柄数据（型号、序列号、固件版本、制造商）;刷牙时间;刷牙开始时间和强度。  
    • 调查和反馈。有关您的反馈的信息，例如 IP 地址;移动设备数据（制造商、型号、品牌等）、操作系统名称、版本、内部版本、硬件;网络和运营商信息;语言;国家;应用版本和ID;自定义数据（页面浏览量、点击次数、其他用户活动）和调查数据（答案和评论）。

处理的合法依据

 

我们处理您的个人数据所依据的合法依据如下：

  • 创建和管理您的 MyPhilips 帐户。 我们依靠履行合同的法律依据来创建和管理您的 MyPhilips 帐户。我们可能会访问您移动设备上的最少信息，以促进和实现与您的沟通，并提供您明确要求的服务。请注意，此服务仅限于家长用户。 
  • 提供应用服务。  
    • 安全数据存储。我们依赖您的明确且经过验证的家长同意，以便您能够备份您孩子的应用程序使用情况和刷牙数据（请参阅上文关于安全数据存储的部分中有关个人数据类型的详细信息）。使用您的 myPhilips 帐户登录应用程序后，您可以选择明确同意存储您孩子的数据。您还需要在 24 小时内验证您的同意。您也可以随时在应用程序的“设置”部分代表您的孩子撤回您的同意。如果您选择这样做，飞利浦将不再存储您孩子的数据，并且在此之前收集的所有数据将在收到请求后 1 小时内从后端永久删除。 请注意，这不会干扰您继续使用本应用程序。 
  • 改进我们的产品和服务。 
    • 分析。 在允许访问您和您孩子的信息（如上所述）以进行分析之前，我们依赖于您的明确同意（包括经过验证的家长同意）。您可以随时在应用程序的设置中选择撤回此同意。如果您撤回此同意，我们将不再收集和处理这些数据，但之前收集/处理的数据仍可能用于改进产品和服务的目的。  
    • 调查和反馈。在允许访问您的信息之前，我们依赖于您的明确同意，以便在应用程序的家长仪表板部分显示调查和反馈表。您可以随时在应用程序的设置中选择撤回此同意。如果您撤回此同意，我们将不再收集和处理这些数据，但之前收集/处理的数据仍可能用于改进产品和服务的目的。

 

如上所述，我们可能会将这些信息与我们可能拥有的有关您的其他信息进行假名化、组合和汇总，以便得出关键见解并在未来改进我们的产品、服务和解决方案。为此，我们依赖于我们的合法利益。我们始终进行平衡测试，以确保我们的合法利益超过您的权利和自由面临的任何风险。 

权限

 

当需要提供我们的服务时，应用程序可能会请求您访问您移动设备的存储功能、传感器或其他功能的权限。这些权限包括：

 

  • 蓝牙和 WiFi。该应用程序需要蓝牙连接才能将设备连接到应用程序。您可以随时通过移动设备的设置阻止您的蓝牙连接。该应用程序还需要 WIFI 连接才能连接到互联网。 
  • 位置。为了允许用户将任何蓝牙设备与手机连接和使用，Android操作系统要求用户授予应用程序访问粗略地理位置的权限。iOS 要求用户授予应用程序访问地理位置的权限，这可以在不使用应用程序时以强大的方式从牙刷和移动设备同步数据 （iBeacon™）。该应用程序不会使用这些权限来确定您的位置，飞利浦也不会收集您的位置数据。您可以随时在移动设备的设置中撤销位置信息权限。
  • 文件。应用需要访问移动设备的文件，以存储应用用于作的语言配置和其他文件（例如，图形、媒体文件或其他大型程序资产）。如果您删除该应用程序，数据将从您的移动设备中删除。
  • 照片和媒体。 如果您想将图片添加到孩子的个人资料中，该应用程序将请求访问您的照片库的权限。飞利浦不会以任何方式处理您孩子的个人资料图片。数据将保留在您的移动设备上，飞利浦将无法访问它。
  • 麦克风或录音。在玩应用程序的刷牙游戏时，您的孩子可以解锁奖励，包括 Sparkly 模仿您孩子声音的选项。该应用程序需要访问您设备的麦克风来录制语音并支持此奖励。但是，飞利浦不会以任何方式处理或存储此类数据。该应用程序也不会在本地存储此数据。
  • 日历。如果您希望该应用程序提醒您即将进行的牙科预约，该应用程序将需要访问您的日历的权限。我们不会复制或存储您的日历信息。此信息将保留在您的移动设备中。 
  • 数据同步和自启动。当当您在应用程序内连接设备时，我们会在后台开启自启动应用程序的功能，在首次开启该等自启动功能时，我们会提示您，并获得您的单独同意。请您注意，开启该等自启动功能后，将自动完成应用程序与电动牙刷之间的后台数据同步（包括应用程序在后台运行的情况下仍然会继续同步，但如果应用程序被关闭则将不再继续数据同步），以确保您可持续接收最新的更新状态，提升您在使用电动牙刷时的用户体验。（这种方式对用户体验至关重要，因为设备重启后，所有先前调度的后台任务可能会被清除或中断。此机制有助于保持数据一致性并提升整体用户体验，因为它能确保即使在设备重启后，应用程序仍能保持最新状态并正常运行。）若您决定不再使用后台数据同步功能，可以在本应用程序内“隐私管理”的页面内通过按钮开关进行关闭，您可自行决定是否开启和关闭。关闭后我们将不再同步应用后台与电动牙刷之间的数据，也不再进行自启动行为，但这可能会造成您的用户体验不佳。
  • 其他。在某些情况下，出于移动设备的技术需要，您的操作系统可能会申请某些权限，但这些权限并非由飞利浦控制或使用。除非根据本声明提供服务而确有必要，否则我们不会收集与此类授权相关的任何数据。

访问或存储您设备上的信息

 

当需要提供我们的服务并遵守本应用程序隐私声明时，我们可能会访问您设备中的信息或在您的设备上存储某些信息。为此，我们可能会使用各种技术，例如 Cookie、标签、像素、SDK 或类似技术，以下统称为“Cookie”。 

 

  • 必需的 Cookie。在某些情况下，访问/存储您设备上的信息对于向您提供应用程序服务至关重要。在这种情况下，我们不需要事先征得您的同意即可启用访问或存储。
  • 安全和身份验证。 我们将功能性 Cookie 用于安全、身份验证、会话管理和服务相关目的。这些 Cookie 帮助我们验证您的身份、保护您的帐户并提供我们的服务。
  • 提供您明确请求的服务所需的 Cookie。 当提供我们的服务所必需时（例如，确保我们以您的首选语言提供与您居住的国家/地区相关的应用程序内容，或确保内容适合您的移动设备屏幕），我们可能需要处理来自您移动设备的信息，包括您的 IP 地址、移动互联网浏览器类型、操作系统、SIM 卡运营商信息、会话和使用数据或与服务相关的性能数据。
  • 其他 Cookie。我们将 Cookie 用于分析和产品改进目的。这些 Cookie 会从您的移动设备读取信息和个人数据以及您的应用程序使用和交互数据，并须事先征得您的同意（请参阅上文“处理的合法依据”一章下的改进我们的产品和服务）。

我们使用的SDK

 

有关 SDK 的更多信息，您可以单击此处。 

我们如何保护您的个人数据

 

我们将认真履行保护您的个人信息的责任，以避免对您提供给飞利浦的个人信息造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施来帮助保护您的数据，同时考虑到个人数据的性质和处理以及可能构成的威胁。我们努力通过实施适当的管理实践来始终确保您的个人数据的安全，例如：

  • 我们实施严格的安全措施，以防止个人数据泄露、破坏、丢失、更改或滥用。
  • 我们限制对个人数据数据库的访问，以便在安全的环境中对其进行管理。
  • 我们定期为员工开展有关个人数据保护重要性的培训、教育和宣传活动，并提供必要和适当的监督。

我们一直在努力改进这些措施，以帮助确保您的个人数据安全。

我们向谁分享您的个人数据？

 

根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。

 

  • 服务提供商。我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：
    • IT 和云提供商。这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。
    • 分析和调查服务提供商。这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。
  • 其他第三方（如有）。飞利浦还可能会与出于自身目的处理您的个人数据的第三方合作。如果飞利浦与将您的个人数据用于其自身目的的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在我们共享您的个人数据前，根据适用法律通知您和/或征得您的单独同意。在这种情况下，请仔细阅读其隐私声明，他们告知了其隐私实践，包括他们收集的个人资料类型、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。
  • 合并和收购。飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。此类所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的个人资料转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人资料转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。
  • 其他：出于法律原因，如果我们确定有必要访问、使用、保存或披露您的个人数据，则我们也可能与他人（例如公共和政府机构、专业顾问）共享您的个人数据：1） 遵守适用的法律和法规或强制性的政府要求;2） 调查、预防或采取行动处理涉嫌或实际的非法活动，或协助政府执法机构;3） 履行我们之间的条款和条件;4） 对任何索赔或指控进行调查和辩护;5） 保护我们服务的安全性或完整性;6） 行使或保护 Philips、我们的 Philips 客户、员工或其他人的权利和安全。

我们如何存储个人数据

 

我们只会在达成本政策所述目的所需的最短期限内保存您的个人信息，除非法律有强制的留存要求，例如《中华人民共和国电子商务法》要求商品和服务信息以及交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年。在您的个人信息超出保留期间后，我们会根据适用的法律的要求进行删除或匿名化处理。

 

我们将在中华人民共和国境内运营所收集或产生的个人数据，个人数据被存储在中华人民共和国境内。如果由于数据分析目的，我们将进行数据匿名化后再向外提供。

未成年人的个人数据

 

我们可能会收集18周岁以下未成年人的个人数据。如果您是父母或监护人，请您仔细阅读并确认是否同意本声明。如果你是18周岁以下的未成年人，你需要和你的监护人一起仔细阅读本声明，并在征得你的监护人同意后，使用我们的产品、服务或向我们提供信息。如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请点击此处联系我们删除。我们强烈建议您向您的孩子（或子女们）清晰告知本《应用隐私声明》的内容，并向他们解释其中包含的隐私权利及其他相关信息。

联系我们

 

如果您对本隐私声明或飞利浦使用您的个人数据的方式有任何疑问，或行使您作为个人信息主体的权利（包括删除您的账户），或进行投诉、建议，您可以点击此处联系飞利浦。您也可以通过应用程序“个人资料”—“删除飞利浦账户”按钮提交删除账户要求。我们承诺会在收到您的请求后的十五（15）日内处理您的请求。

隐私声明的更改

 

我们的服务可能会不时发生变更，我们将更新我们的隐私政策，但我们将通知您并重新征得您的同意。

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V.，2004 - 2026。保留所有权利。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。