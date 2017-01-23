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    Hand light Xperion 6000 Pillar
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    Hand light Xperion 6000 Pillar

    LUMX60PILLX1/20

    • 增强模式 500 流明/节能模式 250 流明
    • 180 流明聚光灯
    • 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：10 小时）
    • 符合人体工程学并且可折叠
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    Hand light Xperion 6000 Pocket
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    Hand light Xperion 6000 Pocket

    LUMX60POCKX1/20

    • 增强模式 300 流明/节能模式 150 流明
    • 100 流明聚光灯
    • 电池续航时间：3.5 小时（节能模式：7 小时）
    • 小巧灵活
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    Hand light Xperion 6000 Slim
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    Hand light Xperion 6000 Slim

    LUMX60SLIMX1/20

    • 增强模式 500 流明/节能模式 250 流明
    • 150 流明聚光灯
    • 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：7 小时）
    • 功能多样，可旋转
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    Work light Xperion 6000 UV Pillar
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    Work light Xperion 6000 UV Pillar

    LUMX60UVPIX1/20

    • 增强模式 500 流明/节能模式 250 流明
    • 180 流明聚光灯 + 紫外线
    • 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：10 小时）
    • 高 CRI 和紫外线泄漏检测器
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    Work light Xperion 6000 系列
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    Work light Xperion 6000 系列

    LUMX60LINEX1/20

    • 增强模式 300 流明/节能模式 150 流明
    • 120 流明聚光灯
    • 电池续航时间：4.5 小时（节能模式：8 小时）
    • 宽光束，经久耐用
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    Hand light 附件：Multi Dock 坞站
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    Hand light 附件：Multi Dock 坞站

    LUMACCMUDOX1/20

    • 智能化多功能设计
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