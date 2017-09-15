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咖啡

  • 品质生活 轻松醇享
    Philips LatteGo

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  • 尽享丝绒拿铁和芳醇美式
    一键优雅 萃出不凡
    Philips 9000系列

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  • 产品系列

    滴滤式咖啡机

    将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。
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    半自动意式咖啡机

    亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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    全自动意式咖啡机

    咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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  • 品牌故事

    50年来的咖啡传承

    自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术（例如我们创新的煮沸及冲煮系统）引导出咖啡机革命潮流。进入 21 世纪，我们与 Sara Lee 携手合作，推出全世界第一台咖啡包机种 SENSEO®。此外，来自意式浓缩咖啡发源地的意大利热门品牌 Saeco 与 Gaggia 也加入了飞利浦家族的行列。我们目前的产品组合包括一系列品项完整的咖啡机与扩增功能的配件。我们在庆祝 50 年的悠久咖啡传承之际推出另一项突破性的发展，也就是全球首台可煮出完美滴滤式或意式浓缩咖啡的两用式咖啡机。
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    第一台全自动意式咖啡机的发明者

    Saeco 在 1985 年发明第一台全自动意式咖啡机，让您在自家厨房即可享用道地的意式咖啡。这是 Saeco 30 年创新的第一个技术里程碑。

    Saeco 持续致力于高品质工艺和设计时尚咖啡机，并反映出专业咖啡师的实际程序与技术。每位经验丰富的意大利咖啡师都是本能地用心冲煮出完美的意式咖啡，而冲煮出完美意式咖啡的艺术也是一门科学……

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  • 咖啡文化

    咖啡豆品种

    探索阿拉比卡与罗巴斯塔咖啡豆的差异。
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    不同类型的咖啡

    探索我们咖啡机可制作的各种类型咖啡。
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    咖啡豆香气

    了解我们喜欢新鲜研磨咖啡香味的原因。
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    产品系列

    • 滴滤式咖啡机

      将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。
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    • 半自动意式咖啡机

      亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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    • 全自动意式咖啡机

      咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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      品牌故事

      50年来的咖啡传承

      自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术（例如我们创新的煮沸及冲煮系统）引导出咖啡机革命潮流……
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      第一台全自动意式咖啡机的发明者

      Saeco 在 1985 年发明第一台全自动意式咖啡机，让您在自家厨房即可享用道地的意式咖啡。这是 Saeco 30 年创新的第一个技术里程碑……
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      咖啡文化

      • 咖啡豆品种

        探索阿拉比卡与罗巴斯塔咖啡豆的差异。
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      • 不同类型的咖啡

        探索我们咖啡机可制作的各种类型咖啡。
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      • 咖啡豆香气

        了解我们喜欢新鲜研磨咖啡香味的原因。
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        咖啡 (25)

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        产品类型
        价格
        自动浓缩咖啡机
        Saeco 自动浓缩咖啡机
        蒸馏咖啡机
        功能
        玻璃壶

        飞利浦玻璃咖啡壶由玻璃制成，为滴滤咖啡保持理想风味。
        AromaSwirl

        当咖啡滴进玻璃壶时，滴滤式咖啡机的智能吸嘴会将它搅匀，让香气持续蔓延至整个玻璃壶。香味浓郁，始终如一。这一特性会确保滴滤式咖啡机制作的第一杯和最后一杯咖啡均保持同样的浓度 - 理想口感，滴滴香醇。
        可调节咖啡温度

        这款咖啡机还允许您根据个人喜好来调整咖啡的温度。例如如果要使用吸热陶瓷杯，可以使用较高温度烹煮咖啡；而如果使用的是薄玻璃杯或一次性塑料杯，则可以使用较低的温度烹煮咖啡。

        浓度选择

        使用浓度选择功能，您可以选择浓郁和温醇型咖啡。
        陶瓷研磨器

        陶瓷研磨机在很多方面都优于钢制研磨机：它们精密研磨、拥有超长寿命并且超静音运转，这样不会使咖啡豆烧焦，使得咖啡味道更纯正。
        适合不同杯量

        您可以通过升高或降低出水口或水盘，使之适应您喜爱的咖啡杯。
        个人咖啡喜好记忆

        咖啡机可设置并保存您想要冲煮的咖啡量。
        预烹煮

        预烹煮能使咖啡粉在烹煮前预先浸润，以确保理想地释放咖啡的芳香。

        除垢指示灯

        咖啡机会在需要除垢时自动提示您。SENSEO® 或者 Saeco 专用除垢剂能够有效除垢，确保实现机器的最大使用寿命。
        可用洗碗机清洗的部件

        可用洗碗机轻松便捷地清洗咖啡机部件。
        自动关熄功能

        此机器能自动关机以节能。
        牛奶溶液
        集成式自动奶瓶

        储奶容器可轻松存放于冰箱，随时可用来打奶泡以制作美味的卡布奇诺或者其他风味的咖啡。
        经典奶泡器

        使用 pannarello 奶泡器可打出您喜爱的奶泡。只需将 pannarello 浸入牛奶中，缓慢旋转搅拌即可。根据所需泡沫的多少打出奶泡。
        咖啡饮品
        咖啡滤网

        寻找制作滴滤式咖啡的咖啡机。滴滤式咖啡机是通过将开水浇在咖啡滤网中的咖啡粉上来制作咖啡的。装在 125 毫升 (DE) 到 250 毫升 (US) 的杯子中，味道比浓缩咖啡更为顺滑。
        咖啡牛奶饮品

        寻找能够制作带有牛奶奶泡的咖啡饮品 - 比如卡布奇诺。
        浓缩咖啡机

        寻找所有能制作意式浓缩咖啡的咖啡机。浓缩咖啡先由持续 25 秒的 88º C 高压热水以 9 bar 的有效压力穿过 7 克压紧的精细研磨咖啡粉，最后得到一杯 25 毫升覆有浓厚克丽玛层的意式浓缩咖啡。味道比滴滤式咖啡更为浓醇。
        材料和表面
        不锈钢

        整个产品表面覆有超长寿命的不锈钢，华贵设计格调
        塑料和不锈钢

        时尚的不锈钢元素与耐用的合成材料精美地融合在一起，使机器设计十分协调，而且易于清洗。
        塑料

        机器的合成材料使其经久耐用并且易于清洁 - 专为注重实用性的人群量身设计。
        清洁和维护
        自动清洁与除垢

        多花些时间尽享生活的美好：这款咖啡机可在开关机时自动清洗，并在需要时进行除垢，将除垢剂放入水箱中即可
        鲜奶壶清洁功能

        多花些时间尽享生活的美好：储奶容器每次使用后都会自动清洁。
        兼容 AquaClean 滤网

        意式自动浓缩咖啡机可搭配专利的 AquaClean 滤水器。AquaClean 可确保您的 意式自动浓缩咖啡机在制作 5000 杯咖啡（2 年）期间都无需除垢。
        附件和部件
        准备

        尽情制作美味咖啡，所需功能应有尽有，甚至拥有扩展功能。
        维护

        滤水器、除垢剂等都能帮助您延长咖啡机或意式浓缩咖啡机的使用寿命。

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