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Saeco 在 1985 年发明第一台全自动意式咖啡机，让您在自家厨房即可享用道地的意式咖啡。这是 Saeco 30 年创新的第一个技术里程碑。
Saeco 持续致力于高品质工艺和设计时尚咖啡机，并反映出专业咖啡师的实际程序与技术。每位经验丰富的意大利咖啡师都是本能地用心冲煮出完美的意式咖啡，而冲煮出完美意式咖啡的艺术也是一门科学……
飞利浦玻璃咖啡壶由玻璃制成，为滴滤咖啡保持理想风味。
与带有玻璃咖啡壶的咖啡机使用电热板加热壶底的加热方式不同，滴滤式咖啡机上的保热壶会让您的咖啡热度与芳香更持久。
当咖啡滴进玻璃壶时，滴滤式咖啡机的智能吸嘴会将它搅匀，让香气持续蔓延至整个玻璃壶。香味浓郁，始终如一。这一特性会确保滴滤式咖啡机制作的第一杯和最后一杯咖啡均保持同样的浓度 - 理想口感，滴滴香醇。
采用专利加强型开关，您可以设置水流经咖啡过滤层的方式：广泛分布设置可获得丝滑温和口感，而集中分布则可带来醇厚口感。
没有什么香气能比得上空气中飘荡的新冲煮咖啡的迷人芳香。飞利浦滴滤式咖啡机的外壳具有超宽气孔，确保获得理想咖啡感官体验。
滴滤式咖啡机热水壶的一个出色功能在于它可将冲煮后的咖啡芳香封存起来 – 持久保持新鲜度、风味和香气。
飞利浦的创新冲煮功能可将水加热至 93ºC 或更高，然后再流经研磨咖啡 – 确保每杯滴滤咖啡均具有浓郁口感和迷人醇香。这是飞利浦滴滤式咖啡机的一项独特功能。
所有未配备香气调节功能的飞利浦咖啡机均具有浓郁冲煮功能。这项标准配置可确保集中的水流流经研磨咖啡进入玻璃壶或热水壶，让滴滤咖啡获得更浓郁的味道。
这款咖啡机还允许您根据个人喜好来调整咖啡的温度。例如如果要使用吸热陶瓷杯，可以使用较高温度烹煮咖啡；而如果使用的是薄玻璃杯或一次性塑料杯，则可以使用较低的温度烹煮咖啡。
使用浓度选择功能，您可以选择浓郁和温醇型咖啡。
一切源自 VariPresso 专利冲煮仓技术，让这些全自动意式浓缩咖啡机能够提供各种不同风味的美味咖啡饮品。秘诀在于可调的冲煮压力，对于浓郁醇香的浓咖啡，咖啡机会用高压水流冲煮；而想要香味持久的经典咖啡，咖啡机则会使用低压水流冲煮。
当您打开咖啡机后，快速加热技术会迅速对咖啡加热和保温，让您从第一杯起就无需等待，可品尝到口感新鲜、极致完美的热咖啡。
陶瓷研磨机在很多方面都优于钢制研磨机：它们精密研磨、拥有超长寿命并且超静音运转，这样不会使咖啡豆烧焦，使得咖啡味道更纯正。
将锁杠拉起即可切换咖啡种类 – 由新鲜研磨的咖啡豆制成 – 适合各种美丽心境或美妙瞬间：早上享用浓郁的意式浓缩咖啡或在晚上享用顺滑的滴滤咖啡。这种独特的功能是飞利浦咖啡机所专有的。
您还可以使用您的智能设备控制 Saeco GranBaristo Avanti 咖啡机。您可以轻松定制各种风味的咖啡饮品，还可以让 Avanti 成为您的咖啡管家，客人可以通过平板电脑对其发送指令制作咖啡。
您可以通过升高或降低出水口或水盘，使之适应您喜爱的咖啡杯。
咖啡机可设置并保存您想要冲煮的咖啡量。
触控面板的 LED 指示灯能带给您关于咖啡机的各种功能指引，让您轻易上手，体验美味咖啡!
预烹煮能使咖啡粉在烹煮前预先浸润，以确保理想地释放咖啡的芳香。
咖啡机会在需要除垢时自动提示您。SENSEO® 或者 Saeco 专用除垢剂能够有效除垢，确保实现机器的最大使用寿命。
可用洗碗机轻松便捷地清洗咖啡机部件。
此机器能自动关机以节能。
储奶容器可轻松存放于冰箱，随时可用来打奶泡以制作美味的卡布奇诺或者其他风味的咖啡。
Cappuccinatore 是一种卫生的自动化鲜奶起泡器。只需将吸管放入牛奶盒，机器会自动制备出可口的牛奶制品。并且在使用后启动清洁系统，自动清洗牛奶管。
独立奶泡器可以数秒内对牛奶进行打泡和加热，用以制作一或两份卡布奇诺，具有不粘涂层，很容易清洗。
使用 pannarello 奶泡器可打出您喜爱的奶泡。只需将 pannarello 浸入牛奶中，缓慢旋转搅拌即可。根据所需泡沫的多少打出奶泡。
寻找制作滴滤式咖啡的咖啡机。滴滤式咖啡机是通过将开水浇在咖啡滤网中的咖啡粉上来制作咖啡的。装在 125 毫升 (DE) 到 250 毫升 (US) 的杯子中，味道比浓缩咖啡更为顺滑。
寻找能够制作带有牛奶奶泡的咖啡饮品 - 比如卡布奇诺。
寻找所有能制作意式浓缩咖啡的咖啡机。浓缩咖啡先由持续 25 秒的 88º C 高压热水以 9 bar 的有效压力穿过 7 克压紧的精细研磨咖啡粉，最后得到一杯 25 毫升覆有浓厚克丽玛层的意式浓缩咖啡。味道比滴滤式咖啡更为浓醇。
整个产品表面覆有超长寿命的不锈钢，华贵设计格调
时尚的不锈钢元素与耐用的合成材料精美地融合在一起，使机器设计十分协调，而且易于清洗。
优质的合成材料确保经久耐用，再搭配时尚现代的设计，让您眼前一亮。
机器的合成材料使其经久耐用并且易于清洁 - 专为注重实用性的人群量身设计。
多花些时间尽享生活的美好：这款咖啡机可在开关机时自动清洗，并在需要时进行除垢，将除垢剂放入水箱中即可
多花些时间尽享生活的美好：储奶容器每次使用后都会自动清洁。
意式自动浓缩咖啡机可搭配专利的 AquaClean 滤水器。AquaClean 可确保您的
意式自动浓缩咖啡机在制作 5000 杯咖啡（2 年）期间都无需除垢。
尽情制作美味咖啡，所需功能应有尽有，甚至拥有扩展功能。
滤水器、除垢剂等都能帮助您延长咖啡机或意式浓缩咖啡机的使用寿命。
有东西损坏？这些部件将帮助您节省使用成本，让您无需更换整个咖啡机。
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