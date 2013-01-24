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哪款咖啡机需要支持？


选择您家中浓缩咖啡机的品牌，了解有关清洁、除垢、错误消息和滤水器等主题的详细信息。 

Saeco 浓缩咖啡机  

 

支持 Saeco 浓缩咖啡机的保养和故障排除，包括 Incanto、Minuto、XSMALL、Moltio、Exprelia、PicoBaristo 和 GranBaristo、Xelsis… 以及很多其他品牌。

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飞利浦浓缩咖啡机  

 

支持飞利浦浓缩咖啡机的保养和故障排除，包括 2000、3000 和 4000 系列。

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哪款咖啡机需要支持？

10条黄金小贴士，轻松维护咖啡机

我应该如何为咖啡机的冲泡组件润滑？以怎样的频率？

润滑咖啡机的冲煮组件可确保机械部件顺畅运动，达到咖啡机的最佳性能。请使用飞利浦/Saeco 润滑油进行润滑。下面的影片演示了应润滑哪些部件。
 

如何润滑：

  1. 关闭咖啡机并拔下电源插头。
  2. 取下冲煮套件，用温水冲洗，然后将其晾干。
  3. 在底部的轴上，薄薄地涂一圈润滑油。
  4. 在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。

冲煮套件润滑频率：

• 如果每天冲煮 1-5 杯咖啡，则每 4 个月润滑冲煮套件一次。

• 如果每天冲煮 6-10 杯咖啡，则每 2 个月润滑冲煮套件一次。

• 如果每天冲煮 10 杯咖啡以上，则每个月润滑冲煮套件一次。

如何键入咖啡机的冲泡组件？

要插入咖啡机的冲煮套件，它必须处于中间位置。下面的影片演示了如何进行此操作。

 

如果插入咖啡机的冲煮套件有困难：
 

  1. 放回咖啡粉容器和水盘。关闭检修门，但把冲煮套件留在外面。
  2. 关闭咖啡机。等到其完全关闭，再也听不到声响（这可能需要最多 15-20 秒）。
  3. 重新打开咖啡机。再次等到其完全开启，再也听不到任何声响。注意：不要执行任何操作，如打开检修门或卸下水盘。
  4. 将冲煮套件设置到其中间位置，否则无法插入。请观看影片获得操作说明。
  5. 取下咖啡粉容器和水盘。打开检修门，再插入冲煮套件。
如何移除咖啡机的冲泡组件？

要卸下咖啡机的冲煮套件，它必须处于其中间位置。

如果卸下咖啡机的冲煮套件有困难：

  1. 放回咖啡粉容器和水盘。关上检修门。
  2. 关闭咖啡机。等到其完全关闭，再也听不到声响（这可能需要最多 15-20 秒）。
  3. 重新开启咖啡机。再次等到其完全打开，再也听不到任何声响。不要执行任何操作，如打开检修门或卸下水盘。
  4. 取下咖啡粉容器和水盘，打开检修门，再次尝试取下冲煮套件。

    切勿在除垢过程中卸下冲煮套件。总是先完成除垢过程。
咖啡机的滴水盘很快就积满是正常现象吗？

是的，咖啡机水盘很快充满是正常现象，这并不表示咖啡机有故障。

 

使用期间，冲洗内部回路的水自动积聚在水盘中。这从外部是看不到的，因此可能感觉水盘很快注满。

 

• 冲洗可确保咖啡机性能达到最佳。

• 每当“水盘已满”指示器通过水盘盖跳出时，请倒空并清洁水盘。

 

提示：可以把一个杯子放在喷嘴下面，收集在每次自动冲洗/自清洁循环期间从喷嘴中流出的水。

为何“清空饼渣盒”提示不会消失？

咖啡机开启后，总是清空咖啡粉容器。


如果在关闭咖啡机时，咖啡粉抽屉为空，则咖啡循环计数器不会重置，消息也不会出现。


此外，不要过快放回咖啡粉抽屉。请等待大约 5 秒，然后再将咖啡粉抽屉放回咖啡机。

为何咖啡机不磨豆，即时研磨器在运转？为何只出水？

如果咖啡漏斗阻塞，咖啡机将只流出清水和/或不研磨咖啡豆。

要疏通咖啡漏斗。

• 取出冲煮套件，用勺柄清理咖啡漏斗。请观看支持视频。

• 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。

• 如果您使用带可拆卸咖啡豆容器的 Moltio 或 GranBaristo 咖啡机，请取出此容器，并将其拆开。去除卡在两个单独部件中的任何豆子。

为何咖啡机显示故障1,3,4,5或者14？

咖啡机显示屏上出现错误代码 1、3、4、5 或 14 的原因将在下面给出。如果出现任何其他错误代码，我们建议与我们的客户服务中心联系。

E01
咖啡粉阻塞了咖啡漏斗。

要疏通咖啡漏斗；

• 取出冲煮套件，用勺柄清理咖啡漏斗。 

• 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。

E03
冲煮套件堵塞，或者没有正确涂抹润滑油。

• 用清水冲洗冲煮套件，尤其注意过滤器。

• 按照清洁与保养部分所述，为冲煮套件涂上润滑油。

E04：
冲煮套件堵塞、没有正确涂抹润滑油，或者未锁定到位。

• 用清水冲洗冲煮套件，尤其注意过滤器。

• 按照清洁与保养部分所述，为冲煮套件涂上润滑油。

• 重新放回冲煮套件，并确保其锁定到位。正确插入并锁定时，可以听到轻轻的咔哒声。

• 关掉咖啡机，然后重新打开。

 

 

 

E05：

• 这可能有多种原因，请联系客户服务中心取得帮助

 

E14：

• 咖啡机过热。

• 关闭咖啡机，并等待 60 分钟。

为何咖啡机只出几滴咖啡？

如果咖啡机只流出几滴咖啡，那么有多种可能的原因。

 

1. 冲煮套件堵塞，或者没有正确涂抹润滑油。

• 用清水冲洗冲煮套件，尤其注意过滤器。

• 按照清洁与保养部分所述，为冲煮套件涂上润滑油。

2. 咖啡喷嘴堵塞。

• 用针头清理咖啡喷嘴。

3. 滤水器（如 AquaClean/Brita）准备不当或已被堵塞。

• 从水箱中取出滤水器，然后倒过来浸在水中。

• 重新放回滤水器，并放出 2-3 杯热水。

• 如果问题仍然存在，请不使用滤水器来制作一杯咖啡。如果制作成功，这表示滤水器已经堵塞，需要更换。

4. 咖啡机需要除垢。

• 用飞利浦/Saeco 脱钙剂为咖啡机除垢。

咖啡机煮出的咖啡机很淡，有很多水分。

如果咖啡机冲煮出的咖啡很淡，则可能有不同的原因和解决方法。

1. 首次使用期间：

• Saeco 自适配系统仍在调整。多冲煮几杯咖啡即可。

 
2. 冲煮套件被杂物堵塞，或者没有润滑油没涂好。

• 用清水冲洗冲煮套件，特别是冲煮套件的过滤器。

• 按照“清洁和保养”一章所述，为冲煮套件涂抹润滑油

3. 咖啡粉阻塞了咖啡漏斗。

疏通咖啡漏斗；
 

• 取出冲煮套件，用勺柄清理咖啡漏斗。

• 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。

为何奶泡器打不出奶泡？

如果储奶容器没有打出奶泡，可能有不同的原因和解决方法。

 

1. 储奶容器部件变脏。

• 拆下所有部件，然后用温水/清洗液清洗。

 

2. 储奶容器喷嘴没有完全拉出。

• 请检查喷嘴是否完全拉出。

 

3. 奶管没有很好地连接到打泡组件。

• 将奶管正确连接到打泡组件。