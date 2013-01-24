是的，咖啡机水盘很快充满是正常现象，这并不表示咖啡机有故障。

使用期间，冲洗内部回路的水自动积聚在水盘中。这从外部是看不到的，因此可能感觉水盘很快注满。

• 冲洗可确保咖啡机性能达到最佳。

• 每当“水盘已满”指示器通过水盘盖跳出时，请倒空并清洁水盘。



提示：可以把一个杯子放在喷嘴下面，收集在每次自动冲洗/自清洁循环期间从喷嘴中流出的水。