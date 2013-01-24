支持 Saeco 浓缩咖啡机的保养和故障排除，包括 Incanto、Minuto、XSMALL、Moltio、Exprelia、PicoBaristo 和 GranBaristo、Xelsis… 以及很多其他品牌。
支持 Saeco 浓缩咖啡机的保养和故障排除，包括 Incanto、Minuto、XSMALL、Moltio、Exprelia、PicoBaristo 和 GranBaristo、Xelsis… 以及很多其他品牌。
支持飞利浦浓缩咖啡机的保养和故障排除，包括 2000、3000 和 4000 系列。
润滑咖啡机的冲煮组件可确保机械部件顺畅运动，达到咖啡机的最佳性能。请使用飞利浦/Saeco 润滑油进行润滑。下面的影片演示了应润滑哪些部件。
如何润滑：
冲煮套件润滑频率：
• 如果每天冲煮 1-5 杯咖啡，则每 4 个月润滑冲煮套件一次。
• 如果每天冲煮 6-10 杯咖啡，则每 2 个月润滑冲煮套件一次。
• 如果每天冲煮 10 杯咖啡以上，则每个月润滑冲煮套件一次。
要插入咖啡机的冲煮套件，它必须处于中间位置。下面的影片演示了如何进行此操作。
如果插入咖啡机的冲煮套件有困难：
要卸下咖啡机的冲煮套件，它必须处于其中间位置。
如果卸下咖啡机的冲煮套件有困难：
是的，咖啡机水盘很快充满是正常现象，这并不表示咖啡机有故障。
使用期间，冲洗内部回路的水自动积聚在水盘中。这从外部是看不到的，因此可能感觉水盘很快注满。
• 冲洗可确保咖啡机性能达到最佳。
• 每当“水盘已满”指示器通过水盘盖跳出时，请倒空并清洁水盘。
提示：可以把一个杯子放在喷嘴下面，收集在每次自动冲洗/自清洁循环期间从喷嘴中流出的水。
咖啡机开启后，总是清空咖啡粉容器。
如果在关闭咖啡机时，咖啡粉抽屉为空，则咖啡循环计数器不会重置，消息也不会出现。
此外，不要过快放回咖啡粉抽屉。请等待大约 5 秒，然后再将咖啡粉抽屉放回咖啡机。
如果咖啡漏斗阻塞，咖啡机将只流出清水和/或不研磨咖啡豆。
要疏通咖啡漏斗。
• 取出冲煮套件，用勺柄清理咖啡漏斗。请观看支持视频。
• 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。
• 如果您使用带可拆卸咖啡豆容器的 Moltio 或 GranBaristo 咖啡机，请取出此容器，并将其拆开。去除卡在两个单独部件中的任何豆子。
咖啡机显示屏上出现错误代码 1、3、4、5 或 14 的原因将在下面给出。如果出现任何其他错误代码，我们建议与我们的客户服务中心联系。
E01
咖啡粉阻塞了咖啡漏斗。
要疏通咖啡漏斗；
• 取出冲煮套件，用勺柄清理咖啡漏斗。
• 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。
E03
冲煮套件堵塞，或者没有正确涂抹润滑油。
• 用清水冲洗冲煮套件，尤其注意过滤器。
• 按照清洁与保养部分所述，为冲煮套件涂上润滑油。
E04：
冲煮套件堵塞、没有正确涂抹润滑油，或者未锁定到位。
• 用清水冲洗冲煮套件，尤其注意过滤器。
• 按照清洁与保养部分所述，为冲煮套件涂上润滑油。
• 重新放回冲煮套件，并确保其锁定到位。正确插入并锁定时，可以听到轻轻的咔哒声。
• 关掉咖啡机，然后重新打开。
E05：
• 这可能有多种原因，请联系客户服务中心取得帮助
E14：
• 咖啡机过热。
• 关闭咖啡机，并等待 60 分钟。
如果咖啡机只流出几滴咖啡，那么有多种可能的原因。
1. 冲煮套件堵塞，或者没有正确涂抹润滑油。
• 用清水冲洗冲煮套件，尤其注意过滤器。
• 按照清洁与保养部分所述，为冲煮套件涂上润滑油。
2. 咖啡喷嘴堵塞。
• 用针头清理咖啡喷嘴。
3. 滤水器（如 AquaClean/Brita）准备不当或已被堵塞。
• 从水箱中取出滤水器，然后倒过来浸在水中。
• 重新放回滤水器，并放出 2-3 杯热水。
• 如果问题仍然存在，请不使用滤水器来制作一杯咖啡。如果制作成功，这表示滤水器已经堵塞，需要更换。
4. 咖啡机需要除垢。
• 用飞利浦/Saeco 脱钙剂为咖啡机除垢。
如果咖啡机冲煮出的咖啡很淡，则可能有不同的原因和解决方法。
1. 首次使用期间：
• Saeco 自适配系统仍在调整。多冲煮几杯咖啡即可。
• 用清水冲洗冲煮套件，特别是冲煮套件的过滤器。
• 按照“清洁和保养”一章所述，为冲煮套件涂抹润滑油
3. 咖啡粉阻塞了咖啡漏斗。
疏通咖啡漏斗；
• 取出冲煮套件，用勺柄清理咖啡漏斗。
• 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。
如果储奶容器没有打出奶泡，可能有不同的原因和解决方法。
1. 储奶容器部件变脏。
• 拆下所有部件，然后用温水/清洗液清洗。
2. 储奶容器喷嘴没有完全拉出。
• 请检查喷嘴是否完全拉出。
3. 奶管没有很好地连接到打泡组件。
• 将奶管正确连接到打泡组件。