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动态温控 随心所熨
呵护你的珍贵衣物
飞利浦增压式蒸汽熨烫机GC9683
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随行随熨
小巧轻便
飞利浦Steam&Go手持式蒸汽熨烫刷
随行随熨
小巧轻便
飞利浦Steam&Go手持式蒸汽熨烫刷
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- 最大 600 千帕泵压**
- 高达 400 克蒸汽束喷射***
- 1.5 升水箱容量
- 搬运锁
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- 动态感应2.0技术
- 智能温控技术
- 高达850千帕大增压
- 超轻熨烫头
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- 强劲蒸汽
- 保证不会烫坏衣物*
- 1.8 升可拆卸水箱
- 紧凑设计
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- 一体式多角度熨衣板
- 智能温控科技
- 脚踏式按钮
- 45 克/分钟的高强蒸汽喷射速率
- 可杀灭多达 99.9% 的细菌*
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- 智能温控科技
- 可拆卸底座
- 智能温控科技
- 符合人体工程学的熨烫机 + 喷头
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- 一体式多角度熨衣板
- 智能温控科技
- 脚踏式按钮
- 45 克/分钟的高强蒸汽喷射速率
- 可杀灭多达 99.9% 的细菌*
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- 一体式多角度熨衣板
- OptimalTEMP智能温控科技
- 脚踏式开关
- 2 档蒸汽设置，持续蒸汽量高达 45 克/分钟
- 可杀灭高达 99.9% 的细菌*
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- 也适合处理娇贵的衣物和棘手的皱褶
- 时尚得流线型设计 - 易于使用
- 适合旅行携带，方便且易于存放
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- 紧凑可折叠
- 30 秒内即可使用*
- 1000 瓦，高达 20 克/分钟*
- 无需使用熨衣板
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- 1000 瓦，高达 25 克/分钟
- 100 毫升不可拆卸水箱
- 垂直蒸汽熨烫
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- 也适合处理娇贵的衣物和棘手的皱褶
- 时尚得流线型设计 - 易于使用
- 适合旅行携带，方便且易于存放
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- 智能温控技术
- 两级灵动烫头
- 双水箱设计
- 30秒预热
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