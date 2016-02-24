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原料
- 3 到 4 勺燕麦皮和芝麻
- 200g 被切成块的杏干
- 1 小袋速效发酵粉（7g）
方向
- 在食品加工机上装好揉面器，在碗中加入全麦粉、普通面粉、发酵粉和1匙盐，搅匀。从进料口加入350ml微温水，不停搅拌，直到捏成面团为止。加入杏干后继续搅拌，形成面团即可。
- 然后在铺有面粉的台面上手工揉搓几秒，揉成团状放入碗中，用保鲜膜盖好在暖和处发酵1小时。将面团分为8份，揉搓几分钟后制成面卷。将面卷放到矩形烤盘上，撒上一些水、燕麦片、芝麻，盖上干净的毛巾后发酵1小时。
- 将烤炉预热到220°C。放在烤炉中烤10到15分钟，成金黄色。稍晾片刻。
- 35分钟的准备时间+2小时的发酵时间。
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