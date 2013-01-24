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Connector rings LED-HL [~H7]

LED 安装附件

11172BX2
  • 易于安装 易于安装 易于安装
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    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安装附件

    11172BX2

    易于安装

    H7 车头灯具有各种灯座，安装起来很复杂。借助飞利浦连接环，可确保将灯泡轻松安装于众多车型之中。 查看所有优势

    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安装附件

    易于安装

    H7 车头灯具有各种灯座，安装起来很复杂。借助飞利浦连接环，可确保将灯泡轻松安装于众多车型之中。 查看所有优势

    易于安装

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      检查与您汽车的兼容性

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      您可以在 www.philips.com/automotive 上找到相关信息以评估您的车型是否需要可选连接环。提供三种型号：A 型，随附飞利浦 LED-HL [H7]。B 型和 C 型，单独出售选件，可确保适合其他车型。准许进口货单可指导您做出正确的选择。B 型与所有飞利浦 LED 系列兼容。

      最高质量级别的飞利浦汽车照明

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      最高质量级别的飞利浦汽车照明

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      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能，从而获得高端大气的风格，尽享更安全、更平稳的驾驶体验。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        规格
        11172BX2
        范围
        LED
        类型
        B 型

      • 市场规格

        使用效果
        牢固安装
        产品亮点
        LED 连接器

      • 订购信息

        订单输入
        11172BX2
        订购代码
        5121930

      • 包装数据

        EAN1
        8719018051219
        EAN3
        8719018051226
        包装类型
        X2

      • 包装产品信息

        每件毛重
        80  克
        高度
        15.1  厘米
        长度
        8.5  厘米
        每件净重
        60  克
        宽度
        19.5  厘米
        MOQ（适用于专业人士）
        10
        包装数量
        2

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