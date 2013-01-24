为了获得高端大气的现代格调，请使用飞利浦恒锐光 LED 头灯升级您的汽车。这些灯泡具有高达 6500 K 的色温，投射出现代时尚白光，始终让您的爱车脱颖而出。
飞利浦恒锐光 LED 头灯以其出色性能和出众的耐用性而居于 LED 技术的前沿。得益于双重散热机制 - 内置风扇和带有阳极氧化涂层的铝制散热器 - 这些 LED 头灯能更有效、更高效地散热。并可以在较长一段时间内以较高亮度工作。
飞利浦恒锐光 LED 头灯采用全新灯泡设计，将驱动器盒集成在灯体内，为车灯中的灯泡留出更多空间，从而便于安装。享受即插即用的体验：一体式设计，让您可以轻松地从顶部取出中心环，而无需旋出。飞利浦恒锐光 LED 采用小巧紧凑的设计，使其能够与众多车型相匹配，且便于专业机修工轻松安装。
均匀准确的光束模式，视野更清晰并且更加显眼。得益于飞利浦恒锐光 LED 头灯的精确光学设计，灯泡可将光束仅投射在行车路程中需要的范围内。不仅可以更快地发现障碍物，让您更加放心地驾驶，还可以避免危险的眩光造成对向车辆驾驶员炫目，使道路上的每个人更安全。为了获得精准光束，在您的车灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调转接环，确保您实现精准的光形调校，从而获得更加出色的灯光效果，让您在行驶过程中更加安全。
飞利浦恒锐光 LED 出色匹配各种车型，并可兼容 12 伏和 24 伏电气系统。要了解更多详情，请联系我们的授权合作伙伴或客服中心。
凭借 100 多年的汽车照明经验，飞利浦照明确保我们汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用的 ISO 规范）进行设计和开发，保持始终如一高生产标准。
因为 H7 车头灯具有各种灯座，您有时在安装 LED 灯时会遇到麻烦，但飞利浦恒锐光 LED 则不然。可选飞利浦 LED 连接环可确保其适用于大多数车型，因此，您可以放心购买飞利浦 LED。
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