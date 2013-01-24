脱颖而出
升级到高强度红色飞利浦 Ultinon Pro3000 LED [˜P21/5W] 刹车灯和尾灯，感受时尚驾驶。这两款信号灯不但明亮，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。无论是倒车、移位还是停车，飞利浦 Ultinon Pro3000 信号灯都能为您提供所需的性能，让其他驾驶员有更多时间对您的举动做出反应。何不将停车灯和后位灯换成浓郁的红色，升级您的外部照明？您的汽车透露着您的个性，所以，不妨使用飞利浦 LED 外部信号灯来秀出您的风格。
飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、停车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3000 随附标准灯座，因此更换简单快捷。
您想要明亮时尚的车灯，但不想不断更换坏灯泡。这是传统车头灯的一个主要缺点 - 光线越强，使用寿命就越短。在相同的光线强度下，LED 的使用寿命更长。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 灯的使用寿命长达 3000 小时，十分耐用。
包装数据
产品描述
电子特性
市场规格
光学特性
订单信息
外包装信息
包装产品信息
寿命