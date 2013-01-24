提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。无论是倒车、移位还是停车，飞利浦 Ultinon Pro3000 信号灯都能为您提供所需的性能，让其他驾驶员有更多时间对您的举动做出反应。何不将停车灯和后位灯换成浓郁的红色，升级您的外部照明？您的汽车透露着您的个性，所以，不妨使用飞利浦 LED 外部信号灯来秀出您的风格。