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Ultinon Pro3000 SI

汽车信号灯泡

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  • 脱颖而出 脱颖而出 脱颖而出
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    Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡

    11499U30RB2

    脱颖而出

    升级到高强度红色飞利浦 Ultinon Pro3000 LED [˜P21/5W] 刹车灯和尾灯，感受时尚驾驶。这两款信号灯不但明亮，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。 查看所有优势

    Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡

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      持久、生动的 LED 信号

      • LED 红色 [~P21/5W]
      • 灯泡数量：2
      • 12 伏，红色强光
      • 高级汽车系统

      提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

      针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。无论是倒车、移位还是停车，飞利浦 Ultinon Pro3000 信号灯都能为您提供所需的性能，让其他驾驶员有更多时间对您的举动做出反应。何不将停车灯和后位灯换成浓郁的红色，升级您的外部照明？您的汽车透露着您的个性，所以，不妨使用飞利浦 LED 外部信号灯来秀出您的风格。

      经优化可增强可见性

      飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、停车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。

      易于安装，且兼容众多车型

      享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3000 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

      耐用且持久的 LED 照明灯具

      您想要明亮时尚的车灯，但不想不断更换坏灯泡。这是传统车头灯的一个主要缺点 - 光线越强，使用寿命就越短。在相同的光线强度下，LED 的使用寿命更长。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 灯的使用寿命长达 3000 小时，十分耐用。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8719018006820
        EAN3
        8719018006837
        包装类型
        B2

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        信号和内部照明灯
        范围
        Ultinon Pro3000
        类型
        红色 LED [~P21/5W]
        ECE 认证
        规格
        红色 LED [~P21/5W]
        基座
        BAY15D

      • 电子特性

        额定功率
        0.8/1.75  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        风格
        产品亮点
        飞利浦 LED 灯泡

      • 光学特性

        色温
        红色
        流明
        50/20

      • 订单信息

        订单输入
        11499U30RB2
        订购代码
        00682030

      • 外包装信息

        高度
        10.3  厘米
        长度
        14.2  厘米
        宽度
        12.1  厘米
        每件毛重
        0.49  千克

      • 包装产品信息

        每件毛重
        39.87  克
        高度
        13.5  厘米
        长度
        9.5  厘米
        每件净重
        15  克
        宽度
        1.5  厘米
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        包装数量
        2

      • 寿命

        寿命
        3000 小时

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