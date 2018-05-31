Ultinon LED 汽车内饰
明亮的内饰灯
使用明亮、时尚和耐用的飞利浦 LED 38mm Festoon 用于内部照明和牌照，不会再丢失钥匙。6000 K 日光效果的强光源可照明车内，同时可呵护您的眼睛。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
明亮的内饰灯
LED 可查看更多内饰
- LED-FEST [38mm]
- 灯泡数量：1
- 12 伏，6000 K 日光效果
- 内饰，牌照
升级您的车灯，升级您的格调
您对灯光的要求和品位可能会因为使用场景而有所不同。对于汽车内部，您可以从众多飞利浦耀白光 LED 灯中进行选择，以增加亮度。选择舒适的暖白色 4000K。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦 LED 内饰灯彰显您的格调。
更明亮的内饰灯，便于查看车内的一切
无论是您的手机、您的钥匙还是孩子丢失的左脚鞋子，在某种程度上，我们都不得不在照明不足的汽车内搜寻丢失了的物品。使用飞利浦 LED 内饰灯，可为您提供温暖、明亮和均匀的漫射光。因此，在您下次在后备厢、贮物箱周围或汽车地板上搜寻时，您将可以准确、轻松地找到物品。
耐用且持久的 LED 照明灯具
您想要明亮时尚的车灯。但是，您不想频繁更换出故障的灯。这是传统车灯的一个显著缺陷，在相同的光线亮度下，LED 更持久。飞利浦耀白光 LED 灯附加耐热和耐振动性能，使其成为提供持久性能的理想选择。
良好的光导漫射，增强可视性
飞利浦 LED 外部照明系列专为提高光线分布的智能性而设计，以确保在您需要之处（无论倒车、停止或信号）投射外部信号灯。提供广角和良好的光导漫射，不仅使您可以清晰地查看道路状况，还可使其他驾驶员更好地看到您。
超高质量级别的飞利浦汽车照明
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为选择飞利浦就意味着选择高品质。选择飞利浦，您就可以获得强劲的照明和精确的光束性能。从而获得高端大气的格调。
安装简易，并兼容众多车型
耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
风格
- 产品亮点
-
明亮的内饰灯
-
产品描述
- 应用
-
内饰，牌照
- 基座
-
SV8.5
- 规格 LED 类型
-
LED-FEST [38mm]
- ECE 认证
-
否
- 范围
-
耀白光 LED
- 技术
-
LED
- 类型
-
Festoon
-
寿命
- 寿命
-
长达 8 年
-
光学特性
- 流明
-
50
- 色温
-
高达 6000K
-
电子特性
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
11854ULWX1
- 订购代码
-
5003830
-
包装数据
- EAN1
-
8719018050038
- EAN3
-
8719018050045
- 包装类型
-
X1
-
包装产品信息
- 长度
-
6.8
厘米
- 宽度
-
2.8
厘米
- 高度
-
9.2
厘米
- 包装数量
-
1
- MOQ（适用于专业买家）
-
10
-
外包装信息
- 长度
-
19.5
厘米
- 宽度
-
15.1
厘米
- 高度
-
8.5
厘米
- 每件毛重
-
0.27
千克
- 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责。
- 。
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