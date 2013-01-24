近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
飞利浦亮白光系列头灯是期望追求时尚并兼顾安全的用户的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的优质升级。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。
亮白光系列是经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。产品通过提供汽车前方照明为驾驶者带来良好的可见度，确保驾驶安全。
飞利浦亮白光系列车头灯（H1、H3、H4、H7、HB3）经久耐用。为您提供 450 小时长久可靠使用时间。使寿命延长，减少替换频次，节省费用。（*在 13.2 伏标准电压下测试的 H4 和 H7）
飞利浦亮白光系列车头灯可射出高达 3700 K 的白光，通透的白光光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质的光束带来优质的驾车体验。
色温高达 3700 K 明亮白光可更好地照亮道路标记和标志。让您在夜间时刻保持警醒，享受更舒适的夜间驾驶体验。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力很大，从而产生超强的光照，并延长使用寿命。
光线输出增加 60%，可让其他行人清晰地看到您。让您有更多时间对潜在危险作出反应，从而增强安全性。
亮白光附带两只与头灯光色相匹配的 w5w 示廓灯，让您的爱车拥有高端车型的炫酷外观。
产品描述
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