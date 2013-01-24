明亮的氙气白光效果，带来独特的夜间驾驶体验

飞利浦亮白光系列头灯是期望追求时尚并兼顾安全的用户的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的优质升级。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。