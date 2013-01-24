到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内超安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。
与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术TM 可产生更强大的光照效果。因此，您可以享受到高明亮度的照明性能之一，以及极为舒适的夜间驾驶体验。
对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。
飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能最佳的光束之一。
飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生很明亮的光，亮度最高增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）
飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有更高的色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以能够集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验变得舒适，安全。
凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现优质性能和无与伦比的视野而精心设计。
远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯相比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。
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