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WhiteVision

汽车车头灯灯泡

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  • 安全从未如此引人瞩目 安全从未如此引人瞩目 安全从未如此引人瞩目
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    WhiteVision 汽车车头灯灯泡

    12336WHVSM

    安全从未如此引人瞩目

    飞利浦亮白光系列灯泡为汽车车头灯增添了明亮的氙气白光效果，带来优越的驾驶体验。亮度显著提高的白光令白光系列成为时尚和安全的优秀组合。 查看所有优势

    WhiteVision 汽车车头灯灯泡

    安全从未如此引人瞩目

    飞利浦亮白光系列灯泡为汽车车头灯增添了明亮的氙气白光效果，带来优越的驾驶体验。亮度显著提高的白光令白光系列成为时尚和安全的优秀组合。 查看所有优势

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    WhiteVision 汽车车头灯灯泡

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      安全从未如此引人瞩目

      亮度从未如此引人瞩目

      • 灯泡类型：H1
      • 每包 4 个
      • 12 伏，55 瓦
      • 提供 w5w 示廓灯
      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      明亮的氙气白光效果，带来独特的夜间驾驶体验

      飞利浦亮白光系列车头灯性能优于市场上的任何蓝光车灯，是希望时尚驾车，而又不想影响安全性的驾驶员的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的进一步升级。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为抢先发出真正白光的车头灯。

      通透光束，高强度白光

      飞利浦亮白光系列车头灯可射出高达 3700 K 的白光，通透的白光光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质的光束带来优质的驾车体验。

      氙气白光效果与高端外观匹配

      WhiteVision 随附两个颜色匹配的 w5w 示廓灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

      视野增加达 60%，进一步提高清晰度

      光线输出增加 60%，可让其他行人更清晰地看到您。让您有更多时间对潜在危险作出反应，从而增强安全性。

      对比度增高，可见性提高，驾驶安全性提高

      色温达到 3700 K 的最亮白光意味着车头灯可更好地照亮道路标记和标志。白光让您在夜间也能保持警醒，这样您就可以享受更舒适的夜间驾驶体验。

      100% 符合道路法规要求，100% 高强度白光

      亮白光系列是首款经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供最佳可视度，确保驾驶安全。

      增加使用寿命，延长驾驶乐趣

      飞利浦亮白光系列车头灯（提供 H1、H3、H4、H7、HB3）经久耐用。它们为您提供 450 小时长久可靠的照明功效。与竞争对手提供的产品相比，使用寿命显著变长。这样可令更换变少，节省费用。（*在 13.2 伏标准电压下测试的 H4 和 H7）

      飞利浦汽车灯具有高耐用性

      紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大，从而产生更强的光照，并延长使用寿命。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        类型
        H3
        范围
        亮白光
        应用
        前雾灯
        规格
        H3 亮白光系列
        ECE 认证
        基座
        PK22s

      • 电子特性

        额定功率
        55  瓦

      • 灯光特征

        流明
        1450 ±15%  lm
        色温
        3700  K

      • 寿命

        寿命
        400 小时

      • 订购信息

        订单输入
        12336WHVSM
        订购代码
        34026630

      • 包装数据

        EAN1
        8727900340266
        EAN3
        8727900340273
        包装类型
        SM

      • 包装产品信息

        每件毛重
        73  克
        高度
        10.9  厘米
        长度
        10.9  厘米
        每件净重
        7  克
        宽度
        5.9  厘米
        MOQ（适用于专业人士）
        20

      • 外包装信息

        每件毛重
        1.46  克
        高度
        13.6  厘米
        长度
        34.7  厘米
        每件净重
        140  克
        宽度
        26.8  厘米

      • 市场规格

        使用效果
        风格
        产品亮点
        明亮的氙气白光效果

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