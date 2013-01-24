符合 ECE 认证的高质量标准

飞利浦致力于在原始设备制造商 (OEM) 市场及售后市场生产同类最佳产品和提供最优质的服务。我们的产品采用高品质的原材料，经过最高标准规范的测试，最大程度确保客户的安全和驾驶舒适度。我们的产品全部经过细致严苛的测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求，品质值得信赖。