如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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凭借飞利浦 X-tremeVision Pro150，您可以尽享高达 150% 的亮度。驾车回家与家人团聚，即使在黑暗和恶劣天气条件下也可清晰地看到路况。先进的灯丝设计可提供更高精确度和亮度，从而实现道路的出色照明，而全新钻石精密石英玻璃技术可确保更大亮度。
采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术，可增加光通量并提供更好的耐热冲击和耐压性。贵重气体的定制成分可进一步防止灯丝老化。这意味更亮且使用寿命更长（达 450 小时）（指 H7；H1：350h），这可能是此类强劲灯泡中的理想使用寿命。
与其仅更换故障的灯泡，倒不如成对更换车头灯灯泡，这样更有意义。现代灯泡提供增强的光输出和出色性能，从而带来更安全的驾驶体验。通过成对更换灯泡，您可以节省时间和成本，避免车头灯故障的风险，尽享更明亮和平衡的光束，但最重要的是，为您和您的家人带来更安全的驾驶体验。
在黑暗条件下驾驶会使眼睛累，从而导致视觉紧张和增加疲劳风险。飞利浦 X-tremeVision Pro150 可投射 3,400K（指 H7；H4：3,600K）的增亮白光，为您的前方视线提供更高对比度，这有助于您更有信心地识别和辨别靠近的物体。查看更清晰，更长时间保持警觉，从而使您的驾驶体验更安全、更愉悦。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦原装设备质量产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）进行设计和开发，高生产标准始终保持如一。飞利浦 X-tremeVision Pro150 与主要品牌的车型兼容，如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。
由于飞利浦 X-tremeVision Pro150 可将光线在道路上投射得 70 米更远，它可提高您对潜在危险的反应。延伸您的安全距离意味着您和您的乘客可尽享更安全的驾驶。
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