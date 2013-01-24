飞利浦亮白光系列车头灯是驾驶员在确保安全的前提下实现时尚驾驶的明智之选。亮白光系列具有接近氙气车头灯的色温和时尚的白色灯帽，在道路上发出的灯光更亮，是车头灯的终极飞跃。飞利浦第 3 代涂层专利技术是至臻完美的杰作，让亮白光系列成为具有真正白光的头款车头灯。
亮白光系列是首款经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供优良的可视度，确保驾驶安全。
飞利浦亮白光系列车头灯具有 3,700K* 白光（即与标准灯泡相比，白光显著增亮），以通透的白光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质光束可带来独特的驾驶体验。
光束的增长让视野增加 60%*，为您提供深远的行车视野，让您有足够时间对前方道路上的潜在危险作出反应，从而增强安全性。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大，从而产生更强的光照，并延长使用寿命。
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
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