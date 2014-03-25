明亮的氙气白光效果，带来优质的夜间驾驶体验

飞利浦亮白光系列车头灯是驾驶员在确保安全的前提下实现时尚驾驶的明智之选。亮白光系列具有接近氙气车头灯的色温和时尚的白色灯帽，在道路上发出的灯光更亮，是车头灯的终极飞跃。飞利浦第 3 代涂层专利技术是至臻完美的杰作，让亮白光系列成为具有真正白光的头款车头灯。