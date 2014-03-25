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    WhiteVision 车灯

    12362WHVS2

    极致白光

    新飞利浦亮白光系列卤素头灯，拥有色温高达 4100K 的明亮白光，与标准头灯想比，白光显著增亮，且视野提升 40%*，可使驾驶者视野更清晰，驾驶更安全。 查看所有优势

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      极致白光

      致白致亮，致诚之选

      • 灯泡类型：H11
      • 每包 2 个
      • 12 伏，55 瓦
      • 风格
      明亮的氙气白光效果，带来优质的夜间驾驶体验

      明亮的氙气白光效果，带来优质的夜间驾驶体验

      飞利浦亮白光系列车头灯是驾驶员在确保安全的前提下实现时尚驾驶的明智之选。亮白光系列具有接近氙气车头灯的色温和时尚的白色灯帽，在道路上发出的灯光更亮，是车头灯的终极飞跃。飞利浦第 3 代涂层专利技术是至臻完美的杰作，让亮白光系列成为具有真正白光的头款车头灯。

      100% 符合道路法规要求，100% 高强度白光

      100% 符合道路法规要求，100% 高强度白光

      亮白光系列是首款经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供良好可视度，确保驾驶安全。

      通透光束，高强度白光

      飞利浦亮白光系列车头灯具有 3,700K* 白光（即与标准灯泡相比，白光显著增亮），以通透的白光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质光束可带来独特的驾驶体验。

      视野增加达 60%，大幅度提高清晰度

      光束的增长让视野增加 60%*，为您提供深远的行车视野，让您有足够时间对前方道路上的潜在危险作出反应，从而增强安全性。

      飞利浦汽车灯具有高耐用性

      紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大，从而产生更强的光照，并延长使用寿命。

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      技术规格

      • 市场规格

        使用效果
        增亮白光
        产品亮点
        4300K

      • 产品描述

        应用
        前雾灯
        基座
        PGJ19-2
        规格
        H11 亮白光系列
        ECE 认证
        ECE 标志
        E1 25M
        范围
        亮白光
        技术
        卤素灯
        类型
        H11

      • 寿命

        寿命
        B3/Tc = 200/400

      • 光学特性

        流明
        1350 ±10%  lm
        色温
        4100  K

      • 电子特性

        额定功率
        55  瓦
        电压
        12  伏

      • 订单信息

        订单输入
        12362WHVS2
        订购代码
        36935930

      • 包装数据

        包装类型
        S2
        EAN1
        8727900369359
        EAN3
        8727900369366

      • 包装产品信息

        宽度
        5.3  厘米
        高度
        10.9  厘米
        每件净重
        20  克
        每件毛重
        75.5  克
        长度
        10.9  厘米
        包装数量 / MOQ
        10

      • 外包装信息

        长度
        33  厘米
        宽度
        23.5  厘米
        高度
        13  厘米
        每件毛重
        1.5  千克

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