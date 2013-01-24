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Xenon Standard

氙气灯

12410C1
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    Xenon Standard 氙气灯

    12410C1

    感觉安全，驾驶安心

    飞利浦标准型氙气灯可替换烧坏的灯泡。它与原装灯泡具有相同的质量和性能 查看所有优势

    Xenon Standard 氙气灯

    感觉安全，驾驶安心

    飞利浦标准型氙气灯可替换烧坏的灯泡。它与原装灯泡具有相同的质量和性能 查看所有优势

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      感觉安全，驾驶安心

      原装品质

      • 灯泡类型：D5S
      • 每包 1 个
      • 12 伏，25 瓦
      标准型氙气灯是原装品质更换选件

      标准型氙气灯是原装品质更换选件

      飞利浦标准型氙气灯提供新车的原装品质性能。灯泡质量得到所有主要汽车制造商的认可。

      符合 ECE 法规认证的高质量标准

      符合 ECE 法规认证的高质量标准

      飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及售后市场生产优质的产品，并提供优质的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照最高规格进行测试，以求为客户带来超高的安全性和驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合 ECE 要求。

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

      屡获殊荣的汽车灯制造商

      屡获殊荣的汽车灯制造商

      我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。

      Xenon HID 灯泡射出的强光带来强大安全性

      Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮*，让任何情况下的驾驶安全性显著增加。Xenon HID 氙气车灯产生的高强度白光可以和日光媲美。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯对障碍物和道路标志识别能力增强。

      飞利浦是主要汽车制造商的选择。

      近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      飞利浦汽车灯高度抗湿

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。

      技术规格

      • 市场规格

        使用效果
        原装品质
        产品亮点
        原装品质

      • 产品描述

        技术
        氙气灯
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        ECE 法规认证
        ECE 标志
        E4 0B7
        范围
        标准型氙气灯
        类型
        D5S
        基座
        P32d-7
        规格
        D5S

      • 电子特性

        额定功率
        25  瓦
        电压
        12  伏

      • 灯光特征

        流明
        2000 ±300
        色温
        4200

      • 寿命

        寿命
        B3/Tc = 2500/4000

      • 订购信息

        订单输入
        12410C1
        订购代码
        37753833

      • 包装数据

        EAN1
        8727900377538
        EAN3
        8727900377545
        包装类型
        C1

      • 包装产品信息

        每件毛重
        225  克
        高度
        8.05  厘米
        长度
        6.5  厘米
        每件净重
        10.5  克
        包装数量 / MOQ
        2
        宽度
        6  厘米

      • 外包装信息

        每件毛重
         0.450  千克
        高度
        11  厘米
        长度
         14  厘米
        每件净重
        0.21  克
        宽度
        11.6  厘米

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