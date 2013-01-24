如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。
您想要明亮时尚的车灯。但是，您不想不断更换故障的灯。这是传统车灯的一个显著缺陷，在相同的光线亮度下，LED 更持久。飞利浦 X-tremeUltinon LED 灯极其耐用。得益于采用最新技术创新，它们隔热且耐振动损坏，可持续使用 12 年。随着大多数汽车在这段时间内的更新换代，您的时尚新型灯将伴随您车辆的使用寿命。
蓝光可产生眩光，这会降低视觉对比度并影响锐度和清晰度。它还可能导致眼睛疲劳、头痛、身体及精神疲劳。蓝光的来源包括电脑屏幕、电子设备、荧光灯和 LED 灯。与标准 LED 内饰灯相比，飞利浦高显色 90+CRI LED 灯蓝光发射更少，可增加视觉舒适感。
随附多功能灯座选项，可轻松替换 T10 和 Festoon 30 毫米型车内灯
CRI（显色指数）是灯具显现物体真实色彩准确度的衡量指标。标准 LED 内饰灯可能会让物体呈现出不自然的色彩。飞利浦高显色 90+CRI LED 灯可令物体呈现出清晰鲜艳的色彩，改善观感。
无论是您的手机、您的钥匙还是孩子丢失的左脚鞋子，在某种程度上，我们都不得不在照明不足的汽车内搜寻丢失了的物品。使用飞利浦 LED 内饰灯，可为您提供温暖、明亮和均匀的漫射光。因此，在您下次在后备厢、贮物箱周围或汽车地板上搜寻时，您将可以准确、轻松地找到物品。
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