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    DayLight LED 日间行车灯

    12830WLEDX1

    可视性更佳，更安全

    强劲 LED，可视性更佳，更安全，无论白天黑夜，提升时尚感，增强可视性。

    DayLight LED 日间行车灯

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    经认可的亮度

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    符合道路法规 (ECE R87)，不会使其他行人和驾驶员目眩

    OEM 质量

    OEM 质量

    坚实耐用的高品质铝制外壳和镜头可防水和耐砂砾冲击，因此具有很长的使用寿命且无需维护工作。

    强劲的 LED

    强劲的 LED

    4 点 LED 设计风格，提供 OEM 时尚外形和明亮白光亮度 (6000K)

    超小型设计与大多数车型兼容

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    技术规格

    • 产品描述

      色温
      5700
      规格
      LED 日光指南
      LED 灯光效果
      4 点

    • 技术规格

      电压
      12  伏
      额定功率
      2x2  瓦
      应用
      • 日光
      • LED 日间行车灯
      认证
      • 兼容 CCC
      • ROHS / REACH 兼容
      平均使用寿命
      电压  小时
      可在汽车的使用寿命内持续使用
      5000 小时

    • 原装设备质量

      防水 - 耐风雨
      IP56
      耐砂砾冲击的镜头
      汽车测试 PSA B25 7110
      标准防水接头
      防水接头
      认证
      ECE R87
      优质表面处理
      高品质铝质外壳
      品质
      经认证的汽车质量
      温度范围
      -40°C to 85  °C

    • 便捷安装

      容易卡入的系统
      夹固式系统

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      125.1 x 32.3 x 23.1  毫米
      小包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）
      221 x 137 x 5  毫米
      包装盒重量
      830  千克

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