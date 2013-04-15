DayLight LED 日间行车灯
可视性更佳，更安全
强劲 LED，可视性更佳，更安全，无论白天黑夜，提升时尚感，增强可视性。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
智能夹固式系统
智能夹固式系统的安装十分简单。在任何槽中安装托架，只需将模块卡入到位。模块将紧紧锁定并且可以防盗。
经认可的亮度
符合道路法规 (ECE R87)，不会使其他行人和驾驶员目眩
OEM 质量
坚实耐用的高品质铝制外壳和镜头可防水和耐砂砾冲击，因此具有很长的使用寿命且无需维护工作。
强劲的 LED
4 点 LED 设计风格，提供 OEM 时尚外形和明亮白光亮度 (6000K)
技术规格
-
产品描述
- 色温
-
5700
- 规格
-
LED 日光指南
- LED 灯光效果
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4 点
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技术规格
- 电压
-
12
伏
- 额定功率
-
2x2
瓦
- 应用
-
- 认证
-
- 平均使用寿命
-
电压
小时
- 可在汽车的使用寿命内持续使用
-
5000 小时
-
原装设备质量
- 防水 - 耐风雨
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IP56
- 耐砂砾冲击的镜头
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汽车测试 PSA B25 7110
- 标准防水接头
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防水接头
- 认证
-
ECE R87
- 优质表面处理
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高品质铝质外壳
- 品质
-
经认证的汽车质量
- 温度范围
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-40°C to 85
°C
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便捷安装
- 容易卡入的系统
-
夹固式系统
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
125.1 x 32.3 x 23.1
毫米
- 小包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）
-
221 x 137 x 5
毫米
- 包装盒重量
-
830
千克
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