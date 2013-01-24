近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
飞利浦亮白光系列车头灯，是希望时尚驾车，而又不想影响安全性的驾驶员的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的终极升级。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。
亮白光系列是首款经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供优秀可视度，确保驾驶安全。
飞利浦亮白光系列车头灯（提供 H1、H3、H4、H7、HB3）经久耐用。它们为您提供 450 小时长久可靠的照明功效。使用寿命显著延长，令更换次数减少，减少开销。（*在 13.2 伏标准电压下测试的 H4 和 H7）
飞利浦亮白光系列车头灯可射出高达 3700 K 的白光，通透的白光光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质的光束带来优质的驾车体验。
色温达到 3700 K 的最亮白光意味着车头灯可更好地照亮道路标记和标志。白光让您在夜间也能保持警醒，这样您就可以享受舒适度增加的夜间驾驶体验。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大，从而产生更强的光照，并延长使用寿命。
光线输出增加 60%，可让其他行人更清晰地看到您。让您有更多时间对潜在危险作出反应，从而增强安全性。
WhiteVision 随附两个颜色匹配的 w5w 示廓灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。
产品描述
电子特性
灯光特征
寿命
订购信息
包装数据
包装产品信息
外包装信息
市场规格