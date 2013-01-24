出色的电气性能
飞利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是对 LED HB3/HB4 和 HIR2 规格车头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出色的电气性能
飞利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是对 LED HB3/HB4 和 HIR2 规格车头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势
出色的电气性能
飞利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是对 LED HB3/HB4 和 HIR2 规格车头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出色的电气性能
飞利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是对 LED HB3/HB4 和 HIR2 规格车头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势
产品描述
市场规格
订购信息
包装数据