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CANbus 适配器 LED

18956C2
  • 出色的电气性能 出色的电气性能 出色的电气性能
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    LED CANbus 适配器 LED

    18956C2

    出色的电气性能

    飞利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是对 LED HB3/HB4 和 HIR2 规格车头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势

    LED CANbus 适配器 LED

    出色的电气性能

    飞利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是对 LED HB3/HB4 和 HIR2 规格车头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势

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      出色的电气性能

      顺滑功能

      • 适用于 LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
      • 每包 2 个
      • 高级汽车系统

      确保 LED-HL [~HB3/HB4/HIR2] 的性能

      某些车型针对基于 LED 的改型灯具有特定挑战。高品质的飞利浦 CANbus 适配器可确保平稳应对任何电气问题。它们可解决有关仪表板上错误消息或 LED 频闪的问题。

      轻松安装

      得益于先进的设计，CANbus 适配器的安装十分便捷，确保从一开始就能为您提供出色性能。

      任何条件下都能展现理想性能

      CANbus 适配器采用的汽车设计充分考虑到了发动机舱在日常使用中所面临的严苛条件。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        HB3/HB4/HIR2
        规格
        12178C2
        ECE 认证
        类型
        • CANbus 适配器 LED-HL HB3
        • HB4
        • HIR2

      • 市场规格

        产品亮点
        出色的电气性能

      • 订购信息

        订单输入
        12178C2

      • 包装数据

        包装类型
        C2

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