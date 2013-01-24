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CANbus adaptor LED

CANbus 适配器

18960C2
  • 出色的电气性能 出色的电气性能 出色的电气性能
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    CANbus adaptor LED CANbus 适配器

    18960C2

    出色的电气性能

    飞利浦 LED-CANbus H4 3 合 1 灯是基于 LED H4 头灯的理想替换件。其易于安装，确保与您的汽车进行准确的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警、LED 闪烁和 HB 指示灯故障。 查看所有优势

    CANbus adaptor LED CANbus 适配器

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    飞利浦 LED-CANbus H4 3 合 1 灯是基于 LED H4 头灯的理想替换件。其易于安装，确保与您的汽车进行准确的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警、LED 闪烁和 HB 指示灯故障。 查看所有优势

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      出色的电气性能

      平稳应对

      • LED-CANbus H4 3 合 1
      • 防闪
      • 拆下仪表板错误
      • 支持远光灯指示器

      确保 LED-HL [~H4] 性能

      某些车型在进行 LED 车灯升级时会面临适配的挑战。独特的飞利浦 CANbus 适配器可确保车辆平稳应对任何电气问题。它们可解决仪表板上出错信息、LED 频闪和远光灯故障报警的问题。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8727900398090
        EAN3
        8727900398106
        包装类型
        C2

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        CANbus 适配器，适用于 LED H4
        类型
        CANbus 适配器
        规格 LED 类型
        LED-CANbus H4 3 合 1
        技术特色
        拆下仪表板错误
        范围
        LED CANbus 适配器

      • 电子特性

        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        高级汽车系统
        产品亮点
        出色的电气性能

      • 订单信息

        订单输入
        18960C2
        订购代码
        39809030

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          • 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责。