近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命
飞利浦 Ultinon HID (WX) 车灯专为希望其爱车彰显惊艳时尚效果的驾车者而设计。6000K 鲜明白光可让爱车真正做到比其他车辆更显炫目动人。
Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮*，让任何情况下的驾驶都更加安全。Xenon HID 氙气车灯产生的高强度白光可以和日光媲美。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯更快地识别障碍物和道路标志。* 与普通卤素灯光相比
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。
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