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Ultinon HID (WX)

氙气灯

42403WXX2
  • 驾驶亦时尚 驾驶亦时尚 驾驶亦时尚
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    Ultinon HID (WX) 氙气灯

    42403WXX2

    驾驶亦时尚

    飞利浦 Ultinon HID (WX) 为 6000K 白光 Xenon HID 灯泡，可提升您在道路上的时尚度 查看所有优势

    Ultinon HID (WX) 氙气灯

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      驾驶亦时尚

      即时升级至 6000K 闪烁白光

      • 灯泡类型：D3S
      • 每包 2 个
      • 42 伏，35 瓦
      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

      Ultinon HID (WX) 是氙气车头灯的升级

      飞利浦 Ultinon HID (WX) 车灯专为希望其爱车彰显惊艳时尚效果的驾车者而设计。6000K 鲜明白光可让爱车真正做到比其他车辆更显炫目动人。

      Xenon HID 灯泡射出的强光带来强大安全性

      Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮*，让任何情况下的驾驶都更加安全。Xenon HID 氙气车灯产生的高强度白光可以和日光媲美。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯更快地识别障碍物和道路标志。* 与普通卤素灯光相比

      飞利浦汽车灯高度抗湿

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。

      技术规格

      • 包装数据

        包装
        X2
        EAN1
        8727900373448
        EAN3
        8727900373455

      • 电子特性

        电压
        42  伏
        额定功率
        35  瓦

      • 寿命

        寿命
        B3/Tc = 800/1500

      • 灯光特征

        色温
        6000  K
        亮度
        2700 ±400  流明

      • 市场规格

        使用效果
        增亮白光
        产品亮点
        6000K

      • 外包装信息

        每件毛重
        1.15  千克
        高度
        14  厘米
        长度
        35  厘米
        宽度
        17.5  厘米

      • 包装产品信息

        每件毛重
        150  克
        高度
        7  厘米
        长度
        12.5  厘米
        每件净重
        75  克
        包装数量 / MOQ
        10
        宽度
        16  厘米

      • 产品描述

        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        基座
        PK32d-5
        ECE 认证
        ECE 标志
        N/A
        范围
        白色氙气灯
        技术
        氙气灯
        规格
        D3S WX
        类型
        D3S

      • 订购信息

        订购代码
        37344828

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