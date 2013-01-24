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全高清 LED 电视

43PFF6275/T3
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    全高清 LED 电视

    43PFF6275/T3

    全高清 LED 电视

    设计时尚、物超所值。飞利浦 6200 系列电视提供全高清画质，对比鲜明，声音清晰再现。本机型使用简便，可让您无拘无束享受娱乐体验。 查看所有优势

    全高清 LED 电视

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      全高清 LED 电视

      采用逐点高清技术

      • 108 厘米（43 英寸）
      • LED 电视
      • DTMB
      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      智能电视：等待您探索的新世界

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接

      用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

      逐点高清技术呈现您钟爱的美丽图像

      飞利浦逐点高清引擎可优化图像质量，提供清晰的图像和精美对比度。因此，无论您在线传输还是从光盘观看，均可享受更清晰的图像、更明亮的白色和更深的黑色。

      全高清 LED 电视—明艳逼真的 LED 画面，令人难以置信的对比度

      画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      技术规格

      • 图片/显示

        面板分辨率
        1920 x 1080
        画面效果增强
        逐点高清
        显示屏
        LED 高清电视
        宽高比
        16:9

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2x 6 瓦
        音效增强
        • 自动音量调节器
        • 加宽环绕立体声
        • 晶晰声效 (Clear Sound)

      • 多媒体应用

        音乐播放格式
        • MP3
        • AAC
        • LPCM
        • MPEG1 L1/2
        图片播放格式
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • H.264
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        MPEG4
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        模拟电视
        • NTSC
        • PAL

      • 连接

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        HDMI 接口数
        2
        USB 数量
        2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 数字音频输出（同轴）
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频输入 (VGA/DVI)
        • CVBS +音频 L / R 输入
        • 耳机输出
        • VGA 电脑接口
        AV 接口数
        1

      • 功率

        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        主电源
        220V~/ 50Hz
        功耗
        74  瓦
        待机功耗
        <=0.5 瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        145  毫米
        包装盒高度
        645  毫米
        包装盒宽度
        1060  毫米
        产品重量
        6.4  千克
        产品重量（含桌架）
        6.5  千克
        机身厚度
        89  毫米
        机身厚度（含桌架）
        210  毫米
        机身高度
        566  毫米
        机身高度（含桌架）
        606  毫米
        机身宽度
        956  毫米
        身机宽度（含桌架）
        956  毫米
        VESA 壁挂
        200 x 300 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入
        最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
        视频输入
        高达 1920x1080p

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • 电源线
      • 遥控器
      • 桌架
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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。全新列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。
          • （飞利浦）仅兼容特定飞利浦播放机设备。