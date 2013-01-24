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4K 纤薄 OLED 智能电视
飞利浦 OLED 电视简介。现在，您可以享受更深的黑度、4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩、动人心魄的运动画面以及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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4K 纤薄 OLED 智能电视
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飞利浦 OLED 是新一代电视新技术。与传统 LED 电视不同，OLED 无需背光。每个像素生成自己的色彩和灯光。关闭电视，电视将呈纯黑色。这种更深的黑色为您带来更艳丽的色彩和令人惊艳的对比度，飞利浦电视让您尽享更加清晰、逼真的图像。
探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。
Micro Dimming Pro 可根据您房间的照明条件优化电视的对比度。结合其可分析 6400 个不同区域中图片的特殊软件，您将畅享令人难以置信的对比度和图像质量，无论白天还是黑夜，都能获得逼真的视觉体验。
4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色，无论什么时候，使用何种信号源。
完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩，正是电影导演预期的影片效果。
飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
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