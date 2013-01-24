包装盒中的其他物品
- 电源线
- 快速入门指南
- 遥控器
- 桌架
- 保修单
- 2 节 AAA 电池
- 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
DTS HD 通过保留原始声音内容来优化声音处理，因此，您可以尽享扬声器出色的音效，水晶般清晰的对话。
研究显示，LED 显示屏发出的紫外线以及蓝光射线会造成眼睛损伤，长期以往将影响视力。我们的 SoftBlue LED 技术采用的智能技术在不影响显示屏的颜色或图像情况下，可减少这种有害蓝光，同时还能呵护您的眼睛。
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