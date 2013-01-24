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Porsche Design 4K UHD Quantum Dot LED 电视

70PD9000/T3
  • 飞利浦 Porsche Design 环景光电视 飞利浦 Porsche Design 环景光电视 飞利浦 Porsche Design 环景光电视
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    Porsche Design 4K UHD Quantum Dot LED 电视

    70PD9000/T3

    飞利浦 Porsche Design 环景光电视

    飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势

    Porsche Design 4K UHD Quantum Dot LED 电视

    飞利浦 Porsche Design 环景光电视

    飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势

    飞利浦 Porsche Design 环景光电视

    飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势

    Porsche Design 4K UHD Quantum Dot LED 电视

    飞利浦 Porsche Design 环景光电视

    飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势

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      飞利浦 Porsche Design 环景光电视

      采用 Quantum Dot 色彩

      • 178 厘米（70 英寸）环景光电视
      • Quantum Dot 色彩
      • P5 画质增强引擎
      • 杜比视界和杜比全景声
      魔幻环景光，源自飞利浦。

      魔幻环景光，源自飞利浦。

      飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作，并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

      腾讯应用程序商店等。

      腾讯应用程序商店等。

      现在，您可以访问腾讯应用程序商店和更多内容。通过电视访问集成腾讯启动器，您可以更轻松、迅速、便捷地观看最新电影和电视剧。

      匠心设计，只为出众

      飞利浦和 Porsche Design 协同打造的匠心之作充分体现了两种设计理念的精髓。Porsche Design 代表着以创新思维驱动设计激情的奢华生活方式，而这款飞利浦电视则是经飞利浦与 Porsche Design 协同设计而成。最终，这款电视型号 70PD9000 的出色设计于今年斩获了颇具权威性的 IF 和红点设计大奖。

      体验光突出显示了飞利浦和 Porsche Design 品牌

      当电视关闭时，突显功能将亮起，突出显示飞利浦和 Porsche Design 品牌。飞利浦和 Porsche Design 品牌徽标已从屏幕框架移至支架，因此 70 英寸屏幕周围的框架看起来像是贴在无边框玻璃上，从任何角度来看都是一种视觉享受。

      带背光按键的 Muirhead 皮革背面遥控器。

      我们的创新背光飞利浦 Porsche Design 遥控器采用来自著名的苏格兰制革厂 Muirhead 的古老、优质皮革。他们以其出色的皮革质量和性能而享誉世界，也许在航空业内非常知名，但在大众运输行业、家具装饰行业的知名度也越来越高。在为 Porsche Design 遥控器选择 Muirhead 的 Caledonian 皮革（一款具有哑光表面和细纹的豪华皮革）时，飞利浦设计团队表现出了对出众舒适度和耐用性的不懈追求

      Quantum Dot 色彩带来出色的生动色彩

      这款电视采用 Quantum Dot 色彩薄膜，使 LED 面板能够呈现出色、生动的色彩。现在您在这款电视机上便可以看到逼真色彩。

      飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

      飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。

      人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

      使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

      蓝牙双向流式传输，实现无缝连接

      在蓝牙双向流式传输模式下，电视扬声器可以播放您的手机/平板电脑上的音乐，您也可以在平板影院上欣赏电视上的音乐。

      个性化您的音频听力，满足您的聆听乐趣。

      有了 Mimi 定制音效，您现在可以根据音频听力配置文件来个性化您的聆听乐趣。使用 Mimi 技术的最新创新技术，该电视能够识别您的个性化个人音频听力配置文件，并使用此音频配置文件选择和优化出色音频性能，让您尽享聆听乐趣。

      技术规格

      • 环景光

        环景光功能
        • 环景光 +Hue
        • AmbiSleep
        • 晨起闹钟
        • 闲置模式
        • 游戏模式
        • 自适应墙壁色彩
        环景光版本
        3 面

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 超高清 LED
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        画面效果增强
        • HDR10
        • 杜比视界
        • Quantum Dot
        • 自然动感

      • 智能电视功能

        便于安装
        自动检测飞利浦设备
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        适应屏幕
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • Mimi 定制音效
        • 腾讯

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        音效增强
        • 加宽环绕立体声
        • 自动音量调节器
        • 低音控制
        • 杜比全景声
        输出功率 (RMS)
        10 瓦 x2+30 瓦
        扬声器配置
        10 瓦 x2+30 瓦 全频扬声器

      • 连接

        AV 接口数
        1
        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • AV 输出
        • AV 输入
        • 数字音频输出（光纤）
        无线连接
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        • 蓝牙 5.0
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        HDMI 功能
        • 4K
        • 音频回传通道

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • 兼容：AVI、MKV
        • MPEG-1
        • WMV9/VC1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        • WAV
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        字幕格式支持
        • .ASS
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p
        • HDR10/杜比视界

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        功耗
        250  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        215  毫米
        包装盒宽度
        1757  毫米
        包装盒高度
        1109  毫米
        机身厚度
        71.1  毫米
        机身宽度
        1571.4  毫米
        机身高度
        968  毫米
        机身厚度（含桌架）
        306  毫米
        机身高度（含桌架）
        968  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1571.4  毫米
        产品重量
        38.4  千克
        产品重量（含桌架）
        44.9  千克
        VESA 壁挂
        400 x 300 毫米
        重量（含包装）
        55.8  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 快速入门指南
        • 桌架
        随附附件包装盒
        • 2 节 AAA 电池
        • HDMI 电缆
        • 电源线
        • 遥控器
        • 保修单

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 快速入门指南
      • 桌架

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