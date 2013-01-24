带背光按键的 Muirhead 皮革背面遥控器。

我们的创新背光飞利浦 Porsche Design 遥控器采用来自著名的苏格兰制革厂 Muirhead 的古老、优质皮革。他们以其出色的皮革质量和性能而享誉世界，也许在航空业内非常知名，但在大众运输行业、家具装饰行业的知名度也越来越高。在为 Porsche Design 遥控器选择 Muirhead 的 Caledonian 皮革（一款具有哑光表面和细纹的豪华皮革）时，飞利浦设计团队表现出了对出众舒适度和耐用性的不懈追求