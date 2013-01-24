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飞利浦 Porsche Design 环景光电视
飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 Porsche Design 环景光电视
飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势
飞利浦 Porsche Design 环景光电视
飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势
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飞利浦 Porsche Design 环景光电视
飞利浦 Porsche Design 70PD9000 系列电视经精心设计，是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦环景光标志和精美的体验光功能。 查看所有优势
飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作，并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。
支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。
现在，您可以访问腾讯应用程序商店和更多内容。通过电视访问集成腾讯启动器，您可以更轻松、迅速、便捷地观看最新电影和电视剧。
飞利浦和 Porsche Design 协同打造的匠心之作充分体现了两种设计理念的精髓。Porsche Design 代表着以创新思维驱动设计激情的奢华生活方式，而这款飞利浦电视则是经飞利浦与 Porsche Design 协同设计而成。最终，这款电视型号 70PD9000 的出色设计于今年斩获了颇具权威性的 IF 和红点设计大奖。
当电视关闭时，突显功能将亮起，突出显示飞利浦和 Porsche Design 品牌。飞利浦和 Porsche Design 品牌徽标已从屏幕框架移至支架，因此 70 英寸屏幕周围的框架看起来像是贴在无边框玻璃上，从任何角度来看都是一种视觉享受。
我们的创新背光飞利浦 Porsche Design 遥控器采用来自著名的苏格兰制革厂 Muirhead 的古老、优质皮革。他们以其出色的皮革质量和性能而享誉世界，也许在航空业内非常知名，但在大众运输行业、家具装饰行业的知名度也越来越高。在为 Porsche Design 遥控器选择 Muirhead 的 Caledonian 皮革（一款具有哑光表面和细纹的豪华皮革）时，飞利浦设计团队表现出了对出众舒适度和耐用性的不懈追求
这款电视采用 Quantum Dot 色彩薄膜，使 LED 面板能够呈现出色、生动的色彩。现在您在这款电视机上便可以看到逼真色彩。
飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。
使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。
在蓝牙双向流式传输模式下，电视扬声器可以播放您的手机/平板电脑上的音乐，您也可以在平板影院上欣赏电视上的音乐。
有了 Mimi 定制音效，您现在可以根据音频听力配置文件来个性化您的聆听乐趣。使用 Mimi 技术的最新创新技术，该电视能够识别您的个性化个人音频听力配置文件，并使用此音频配置文件选择和优化出色音频性能，让您尽享聆听乐趣。
环景光
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