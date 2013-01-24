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4K 超薄智能 LED 电视

70PUF7164/T3
  • 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视
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    4K 超薄智能 LED 电视

    70PUF7164/T3

    4K 超薄智能 LED 电视

    畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7100 系列拥有 4K 超高清画质，可呈现非凡细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的不二之选。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

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    4K 超薄智能 LED 电视

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      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

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      人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

      使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        3840x2160
        画面效果增强
        • HDR10
        • Micro Dimming Pro
        显示屏
        4K 超高清 LED

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        遥控器
        带语音

      • 便利性

        定时关机
        Y
        图文电视
        EPG

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 虚拟环绕声
        • A.I. 音效

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • AV 输出
        • CVBS +音频 L / R 输入
        • 数字音频输出（同轴）
        无线连接
        • 蓝牙 4.2
        • Y
        • Wi-Fi 802.11n，2x2，单频段
        AV 接口数
        1
        CVBS 数量
        1

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        4K 高清 3840x2160@30 赫兹
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        数字电视
        DTMB
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持
        Y
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        功耗
        200  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        185  毫米
        包装盒高度
        1034  毫米
        包装盒宽度
        1757  毫米
        产品重量
        24.7  千克
        产品重量（含桌架）
        25.5  千克
        机身厚度
        86  毫米
        机身厚度（含桌架）
        297  毫米
        机身高度
        893  毫米
        机身高度（含桌架）
        929  毫米
        机身宽度
        1579  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1579  毫米
        VESA 壁挂
        400 x 200 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 保修单
        • 快速入门指南
        • 2 节 AAA 电池
        • 用户手册
        • 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

      • 多媒体应用

        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 遥控器
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      • 保修单
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      • 用户手册
      • 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • USB 录制功能仅限于数字频道，录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。