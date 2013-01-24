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4K Razor Slim 智能 LED 电视

70PUF7364/T3
  • 4K 纤薄智能 LED 电视 4K 纤薄智能 LED 电视 4K 纤薄智能 LED 电视
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    4K Razor Slim 智能 LED 电视

    70PUF7364/T3

    4K 纤薄智能 LED 电视

    精密工程符合多功能设计。飞利浦 7300 电视将令人惊叹的 4K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势

    4K Razor Slim 智能 LED 电视

    4K 纤薄智能 LED 电视

    精密工程符合多功能设计。飞利浦 7300 电视将令人惊叹的 4K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势

    4K 纤薄智能 LED 电视

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    4K Razor Slim 智能 LED 电视

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      4K 纤薄智能 LED 电视

      三侧环景光

      • 178 厘米（70 英寸）
      • 4K 超高清 LED 电视
      • DTMB
      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      环景光。感受屏幕之外的激情。

      环景光。感受屏幕之外的激情。

      借助飞利浦环景光，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。

      Ultra Slim 造型，打造优雅外观

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      时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。

      人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

      使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

      4K 高清呈现前所未有的分辨率

      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      DTS 高清优质音效技术让您聆听每一丝细节

      DTS 高清优质套装为您的扬声器提供了一套可带来上佳音质的音响处理系统。保留原来纯净的内容，同时让您畅享令人沉醉的音效，带来深沉的低音效果和水晶般清晰的对话，没有任何波动、跳过或失真。

      技术规格

      • 环景光

        环景光版本
        3 面

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 超高清 LED
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        画面效果增强
        • Pixel Precise Ultra HD 技术
        • HDR10
        • Micro Dimming Pro

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 适应屏幕
        • 缩放、拉伸
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视

      • 便利性

        定时关机
        图文电视
        EPG

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 加宽环绕立体声
        • 自动音量调节器
        • 低音控制

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 数字音频输出（同轴）
        • 以太网-LAN RJ-45
        • CVBS +音频 L / R 输入
        • AV 输出
        无线连接
        • 蓝牙 4.2
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        AV 接口数
        1
        CVBS 数量
        1

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • 兼容：AVI、MKV
        • MPEG-1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        4K 高清 3840x2160@30 赫兹
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p
        • @ 24、25、30、50、60Hz

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        功耗
        220  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        185  毫米
        包装盒宽度
        1757  毫米
        包装盒高度
        1034  毫米
        机身厚度
        86  毫米
        机身宽度
        1581  毫米
        机身高度
        894  毫米
        机身厚度（含桌架）
        285  毫米
        机身高度（含桌架）
        912  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1581  毫米
        产品重量
        29.4  千克
        产品重量（含桌架）
        29.8  千克
        VESA 壁挂
        400 x 200 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        • 2 节 AAA 电池
        • 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 桌架
      • 用户手册
      • 保修单
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      • 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • USB 录制功能仅限于数字频道，录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。