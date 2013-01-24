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CrystalVision

车灯

9005CVSM
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    CrystalVision 车灯

    9005CVSM

    驾驶亦时尚

    飞利浦 CrystalVision 卤素车头灯可产生 4300K 明亮白光，显著提升您爱车的时尚度。借助蓝色涂层和镀银表面处理，您的爱车将看起来更加时尚 查看所有优势

    CrystalVision 车灯

    驾驶亦时尚

    飞利浦 CrystalVision 卤素车头灯可产生 4300K 明亮白光，显著提升您爱车的时尚度。借助蓝色涂层和镀银表面处理，您的爱车将看起来更加时尚 查看所有优势

    驾驶亦时尚

    飞利浦 CrystalVision 卤素车头灯可产生 4300K 明亮白光，显著提升您爱车的时尚度。借助蓝色涂层和镀银表面处理，您的爱车将看起来更加时尚 查看所有优势

    CrystalVision 车灯

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    飞利浦 CrystalVision 卤素车头灯可产生 4300K 明亮白光，显著提升您爱车的时尚度。借助蓝色涂层和镀银表面处理，您的爱车将看起来更加时尚 查看所有优势

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      驾驶亦时尚

      4300K 明亮白光

      • 灯泡类型：HB3
      • 每包 4 个
      • 12 伏，65 瓦
      • 风格
      CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味

      CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味

      在蓝色涂层和镀银设计的衬托下，CrystalVision 提供 4300K 的亮白色车头灯光，因此视野变广，显眼度增加，城市行车、乡村驾驶两相皆宜

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

      哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

      强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

      亮白色与高端外观的效果匹配

      CrystalVision 随附两个颜色匹配的 w5w 位置灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，能够更大限度的防震，抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^适用于多种灯泡类型

      飞利浦汽车灯高度抗湿^

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

      飞利浦是主要汽车制造商的选择。

      100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        • 附加远光灯
        • 远光灯
        • 近光灯
        规格
        HB3 CrystalVision
        ECE 认证
        ECE 标志
        N/A
        范围
        银战士
        基座
        P20d
        类型
        HB3

      • 电子特性

        额定功率
        60  瓦
        电压
        12  伏

      • 寿命

        寿命
        160 小时

      • 灯光特征

        色温
        高达 4300  K
        流明
        1400 ±15%
        色温
        高达 4300  K

      • 包装数据

        EAN1
        8711500249135
        EAN3
        8711500789273
        包装类型
        SM

      • 订购信息

        订购代码
        24913530

      • 包装产品信息

        包装数量 / MOQ
        20

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