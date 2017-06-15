DiamondVision 5,000 K 日光般的光线
驾驶亦时尚
飞利浦 蓝钻之光系列 升级型卤素车头灯产生高达 5000K 时尚白光。产品采用特殊设计的蓝色涂层，让您的爱车脱颖而出。 查看所有优势
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DiamondVision 5,000 K 日光般的光线
驾驶亦时尚
5000K 极致白光
- 灯泡类型：HB3
- 12V，60W
- 蓝色镀膜玻璃
- 非 ECE 认证
- 灯泡数量：2
同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^
抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。
飞利浦汽车灯高度抗紫外线
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命
酷炫优雅的车头灯
飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了完美之选。得益于飞利浦的专利涂层技术，蓝钻之光提供了可见性极佳且风格时尚的真正白光。
飞利浦是主要汽车制造商的选择。
100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。
飞利浦汽车灯高度抗湿^
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
极致白光
- 产品亮点
-
5000K
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
P20d
- 规格
-
HB3 蓝钻之光
- ECE 认证
-
否
- ECE 标志
-
N/A
- 范围
-
蓝钻之光
- 技术
-
卤素灯
- 类型
-
HB3
-
寿命
- 寿命
-
160 小时
-
光学特性
- 色温
-
up to 5000
K
- 流明
-
950 lm ± 15%
lm
-
电子特性
- 额定功率
-
60
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
9005DVS2
- 订购代码
-
53013130
-
包装数据
- 包装类型
-
S2
- EAN1
-
8727900530131
- EAN3
-
8727900531350
-
包装产品信息
- 宽度
-
5.3
厘米
- 高度
-
10.9
厘米
- 每件净重
-
19.7
克
- 每件毛重
-
126.5
克
- 长度
-
10.9
厘米
- 包装数量 / MOQ
-
20
-
外包装信息
- 长度
-
27.6
厘米
- 宽度
-
22.8
厘米
- 高度
-
12.6
厘米
- 每件毛重
-
2.53
千克
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