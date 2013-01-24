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BrightVision

汽车车头卤素灯泡

9006VBS2
  • 感受更安全，驾驶更安心 感受更安全，驾驶更安心 感受更安全，驾驶更安心
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    BrightVision 汽车车头卤素灯泡

    9006VBS2

    感受更安全，驾驶更安心

    飞利浦BrightVision 汽车车头卤素灯泡采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。BrightVision可投射出更长距离的光束，让驾驶员看到的地方变远，从而提升安全性和舒适度。BrightVision 将优异性能与出色的性价比结合，是有苛刻要求的驾驶员的明智之选，产品符合ECE认证。 查看所有优势

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    飞利浦BrightVision 汽车车头卤素灯泡采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。BrightVision可投射出更长距离的光束，让驾驶员看到的地方变远，从而提升安全性和舒适度。BrightVision 将优异性能与出色的性价比结合，是有苛刻要求的驾驶员的明智之选，产品符合ECE认证。 查看所有优势

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      额外光线，超凡亮度

      • 灯泡类型：HB4
      • 每包 2 个
      • 12.8 伏，55 瓦
      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

      光量增加高达 80%*，看得更远，反应更快

      与标准灯泡相比，Vision bright 可投射出更长距离的光束。光量增加高达 80%*，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯想比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。(*与飞利浦以往型号相比)

      对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高

      色温达到 3700 K 的增强光意味着车头灯可很好地照亮道路标记和标志。白光让您在黑暗条件下也能保持警醒，这样您就可以享受舒适度提高的夜间驾驶体验。

      符合 ECE 认证的高质量标准

      飞利浦致力于在原始设备制造商 (OEM) 市场及售后市场生产同类上佳产品和提供优质的服务。我们的产品采用高品质的原材料，经过最高标准规范的测试，很大程度确保客户的安全和驾驶舒适度。我们的产品全部经过细致严苛的测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合 ECE 要求，品质值得信赖。

      飞利浦是主要汽车制造商的选择。

      100 年来，飞利浦灯始终置身汽车照明行业前沿，推动了已成为现代车辆标准的创新技术的发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      一次更换两个车前灯，实现更高的安全性

      当您需要更换已损坏、故障或开始变暗的灯泡时，请成对更换。成对更换车前灯后，平衡匀称的灯性能可确保提供更安全的驾驶条件。此外，您的汽车将较好地被迎面而来的驾驶员所看到。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        类型
        HB4
        范围
        BrightVision
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        • 附加远光灯
        ECE 认证
        规格
        HB3 VisionBright
        基座
        P22d

      • 电子特性

        电压
        12.8  伏
        额定功率
        55  瓦

      • 光学特性

        流明
        1095 ±15%  lm
        色温
        3800  K

      • 寿命

        寿命
        B3/Tc = 250/500h

      • 订单信息

        订单输入
        9006VBS2
        订购代码
        37822130

      • 包装数据

        EAN1
        8727900378221
        EAN3
        8727900378238
        包装类型
        S2

      • 包装产品信息

        每件毛重
        126.5  克
        高度
        10.9  厘米
        长度
        10.9  厘米
        每件净重
        19.7  克
        宽度
        5.3  厘米
        MOQ（适用于专业人士）
        20
        包装数量
        2

      • 外包装信息

        每件毛重
        2.53  克
        高度
        12.6  厘米
        长度
        27.6  厘米
        每件净重
        385  克
        宽度
        22.8  厘米

      • 市场规格

        使用效果
        安全
        产品亮点
        光量增加高达 80%

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