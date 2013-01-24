感觉更安全，驾驶更安心
飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势
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飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势
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飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势
强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
WeatherVision 采用均匀黄色涂层，在恶劣天气条件下提供穿透性更强的极致黄光，确保驾驶更加安全。
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。
飞利浦全效光升级卤素头灯系列，提升高达 60%* 驾驶可见度，视野清晰度增加，提早发现障碍物和交通标志。*性能因适灯光类型而异
100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。
WeatherVision 完全符合 ECE，可以在道路上合法使用。
抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，能够更大限度的防震，抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^适用于多种灯泡类型
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型
市场规格
产品描述
电子特性
灯光特征
寿命
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包装数据
包装产品信息
外包装信息