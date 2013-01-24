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WeatherVision

全效光 汽车卤素灯

9006WVS2
  • 感觉更安全，驾驶更安心 感觉更安全，驾驶更安心 感觉更安全，驾驶更安心
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    WeatherVision 全效光 汽车卤素灯

    9006WVS2

    感觉更安全，驾驶更安心

    飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势

    WeatherVision 全效光 汽车卤素灯

    感觉更安全，驾驶更安心

    飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势

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    飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势

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    飞利浦WeatherVision全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天提供更高可见性和行车安全性。产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比） 查看所有优势

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      • 灯泡类型：HB4
      • 每包 2 个
      • 12 伏，55 瓦
      • 风格
      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

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      强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

      均匀黄光，在道路上获得更好的对比度

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      WeatherVision 采用均匀黄色涂层，在恶劣天气条件下提供穿透性更强的极致黄光，确保驾驶更加安全。

      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

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      哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。

      驾驶舒适度和安全性提升

      飞利浦全效光升级卤素头灯系列，提升高达 60%* 驾驶可见度，视野清晰度增加，提早发现障碍物和交通标志。*性能因适灯光类型而异

      飞利浦是主要汽车制造商的选择。

      100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

      符合 ECE 认证高质量标准

      WeatherVision 完全符合 ECE，可以在道路上合法使用。

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，能够更大限度的防震，抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^适用于多种灯泡类型

      飞利浦汽车灯高度抗湿^

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

      技术规格

      • 市场规格

        使用效果
        极致黄色光
        产品亮点
        2900K

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        • 附加远光灯
        • 远光灯
        • 近光灯
        基座
        P22d
        范围
        全效光
        ECE 认证
        ECE 标志
        N/A
        规格
        HB4 WeatherVision
        类型
        HB4

      • 电子特性

        额定功率
        55  瓦
        电压
        12  伏

      • 灯光特征

        色温
        2900  K
        流明
        1095 ± 15%   lm

      • 寿命

        寿命
        400 小时

      • 订购信息

        订购代码
        35381530

      • 包装数据

        包装类型
        S2
        EAN1
        8727900353815
        EAN3
        8727900353822

      • 包装产品信息

        每件毛重
        126.5  克
        高度
        10.9  厘米
        长度
        10.9  厘米
        每件净重
        20.4  克
        包装数量 / MOQ
        20
        宽度
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      • 外包装信息

        高度
        12.6  厘米
        长度
        27.6  厘米
        宽度
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        每件毛重
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