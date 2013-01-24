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4K 超薄智能 LED 电视

98PUF7683/T3
  • 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视 4K 超薄智能 LED 电视
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    4K 超薄智能 LED 电视

    98PUF7683/T3

    4K 超薄智能 LED 电视

    采用欧洲设计和清晰的 LED 屏幕，飞利浦 7600 电视具有美观的造型。通过 P5 画质引擎性能体验逼真的效果，凭借这款智能电视打开娱乐的世界。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

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    采用欧洲设计和清晰的 LED 屏幕，飞利浦 7600 电视具有美观的造型。通过 P5 画质引擎性能体验逼真的效果，凭借这款智能电视打开娱乐的世界。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

    采用欧洲设计和清晰的 LED 屏幕，飞利浦 7600 电视具有美观的造型。通过 P5 画质引擎性能体验逼真的效果，凭借这款智能电视打开娱乐的世界。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

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      4K 超薄智能 LED 电视

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      • DTMB
      画质增强，采用飞利浦 P5 画质增强引擎。

      画质增强，采用飞利浦 P5 画质增强引擎。

      全新飞利浦 P5 专用完美画质引擎通过先进的算法对您看到的一切内容进行数字优化。得益于 P5 画质引擎动态提高的处理能力，可实现整体 50% 的画质性能增益。现在，您将享受更幽深的黑色、更明亮的白色、更栩栩如生、鲜艳色彩和自然、逼真的肤色。我们在运动、电影或任何其他流派中提供流畅、锋锐的画质及非凡细节和层次 - 随时从任何信号源焕发出活力。

      智能电视：等待您探索的新世界

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      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      享受卓越的对比度、色彩、清晰度与 HDR Premium

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      Pixel Precise Ultra HD 技术让您享受逼真的画面

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      4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色，无论什么时候，使用何种信号源。

      为您提供非凡逼真的图片

      采用将先进背光控制技术与 Micro Dimming Premium 结合使用的全新优质对比度，可让您看到更出色的细节。此先进的图片分析注重在较黑暗的区域增强更逼真的细节。通过在图片不同位置独立定向光线，可形成具有更纯净白色的非凡逼真图片，且同时显示比以往更深的黑度。

      技术规格

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        随附电池
        4 节 AAA 电池
        随附的附件
        CVBS+L/R 线缆迷你插孔

      • 连接

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 系统待机
        • 单键式播放
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • CVBS +音频 L / R 输入
        • CVBS+音频 L / R 输出
        • 数字音频输出（同轴）
        无线连接
        • 双频段
        • 内置 1T1R 单频段
        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2

      • 尺寸

        VESA 壁挂
        800 x 600 毫米
        包装盒厚度
        425  毫米
        包装盒高度
        1630  毫米
        包装盒宽度
        2515  毫米
        产品重量（含桌架）
        118.15  千克
        机身厚度（含桌架）
        505.5  毫米
        机身高度（含桌架）
        1557.5  毫米
        身机宽度（含桌架）
        2198.8  毫米
        产品重量
        115.2  千克
        机身厚度
        99.5  毫米
        机身高度
        1253.8  毫米
        机身宽度
        2198.8  毫米

      • 多媒体应用

        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • AC3
          电视
        • MP4
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • HEVC (H.265)
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4

      • 图片/显示

        画面效果增强
        自然动感
        宽高比
        16:9
        显示屏
        4K 超高清 LED
        面板分辨率
        3840x2160
        像素引擎
        P5 画质增强引擎

      • 功率

        使用环境温度
        5 °C 至 40 °C
        主电源
        240 ~/ 50 赫兹
        待机功耗
        <=0.5 瓦

      • 声音

        音效增强
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 灵智声音
        输出功率 (RMS)
        10Wx 2

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        HEVC 支持
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 适应屏幕
        • 缩放、拉伸
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 桌架
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      • 保修单
      • 随附电池: 4 节 AAA 电池

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