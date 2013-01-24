画质增强，采用飞利浦 P5 画质增强引擎。

全新飞利浦 P5 专用完美画质引擎通过先进的算法对您看到的一切内容进行数字优化。得益于 P5 画质引擎动态提高的处理能力，可实现整体 50% 的画质性能增益。现在，您将享受更幽深的黑色、更明亮的白色、更栩栩如生、鲜艳色彩和自然、逼真的肤色。我们在运动、电影或任何其他流派中提供流畅、锋锐的画质及非凡细节和层次 - 随时从任何信号源焕发出活力。