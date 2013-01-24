包装盒中的其他物品
- 电源线
- 快速入门指南
- 遥控器
- 桌架
- 用户手册
- 保修单
- 随附电池: 4 节 AAA 电池
全新飞利浦 P5 专用完美画质引擎通过先进的算法对您看到的一切内容进行数字优化。得益于 P5 画质引擎动态提高的处理能力，可实现整体 50% 的画质性能增益。现在，您将享受更幽深的黑色、更明亮的白色、更栩栩如生、鲜艳色彩和自然、逼真的肤色。我们在运动、电影或任何其他流派中提供流畅、锋锐的画质及非凡细节和层次 - 随时从任何信号源焕发出活力。
探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。
High Dynamic Range Premium 技术是一项新的视频标准。凭借在对比度和色彩应用方面的提升，它重新定义了家庭娱乐。尽享能够捕捉原始的丰富饱满与生动活泼同时又能准确反映导演意图的感官体验。最终的成果？看点更鲜明、对比更为强烈、色彩更为丰富，以前所未有的方式呈现逼真细节。
4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色，无论什么时候，使用何种信号源。
采用将先进背光控制技术与 Micro Dimming Premium 结合使用的全新优质对比度，可让您看到更出色的细节。此先进的图片分析注重在较黑暗的区域增强更逼真的细节。通过在图片不同位置独立定向光线，可形成具有更纯净白色的非凡逼真图片，且同时显示比以往更深的黑度。
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