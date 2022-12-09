空气净化器 900 系列
长久保护，持久健康
呼吸 99.9% 无污染的空气 查看所有优势
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长久保护，持久健康
- 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
- PM2.5 和过敏原显示
- 最大 45.6 ㎡
- 自动，睡眠模式
出色的过滤性能
本空气净化器搭载升级版 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.9%、小至 0.003 微米的颗粒物，包括空气传播的过敏原***，如花粉、尘螨、病毒****和细菌*****。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，适合过敏人群使用。
智能感应，自动净化
智能感应技术可实时感应并自动调节模式以清除室内空气质量中的威胁：颗粒物、甲醛、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测污染事件并作出反应。
自动环境光线控制
智能自动环境光控制系统可根据房间光线环境自动调节亮度，以柔和的方式呵护您和家人。
3D 空气循环，实现快速高效地净化
采用具有螺旋出风口的全新 3D 空气循环系统，实现快速高效净化，可在 10 平方米的房间中，3.8 分钟内完成空气净化。*
技术规格
-
设计规格
- 颜色
-
白色
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
264.2*264.2*486.4
mm
- 产品重量
-
4.08
kg
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 空气质量反馈
-
数字和颜色编码
- 空气质量传感器
-
颗粒物 (PM2.5)
- 颗粒传感器
-
是
- 360° 净化
-
是
- 自动关闭定时器
-
是
- 睡眠模式
-
是
- 用户界面
-
是
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 灯光控制
-
开/关
- 空气质量反馈
-
AQI 环
-
原产地
- 原产地
-
中国
- 产地
-
中国
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- 12NC（中国大陆）
-
883491700710
-
技术规格
- 功率
-
44
W
- 电线长度
-
1.65±0.05
m
- 电压
-
220
V
- 空气质量感应器
-
颗粒物 (PM2.5)
- 睡眠模式噪音级别
-
29
dB
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
4.08
kg
- 尺寸 (L*W*H)
-
264.2*264.2*486.4
- 颜色
-
白色
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 控制面板类型
-
触控
- 机身材料
-
塑料
-
服务
- 2 年保修
-
是
- 2 年全球保修
-
是
-
性能
- CADR（颗粒物）
-
380
m³/h
- 适用面积 (G/BT)
-
26.6-45.6 ㎡
- CADR（甲醛）
-
140
m³/h
- 过敏原过滤
-
99.99%
- 病毒和气溶胶过滤
-
99.9%
- 房间面积
-
26.6-45.6 ㎡
-
可用性
- 自动模式
-
是
- 睡眠模式
-
是
- *甲醛 CADR 经第三方实验室依据 GB/T 18801-2015 标准测试，实测值为 178 立方米/小时（标称值为 140 立方米/小时）。测试结果基于样机得出，不同设备的实际数值可能略有差异。
- *经第三方实验室按 GB/T 18801-2015 标准测试，CADR 实测值为 385 m³/h（标称 380 m³/h）。该数值来源于样机测试，不同设备之间可能略有差异。
- *根据 GB/T18801-2015，计算公式为：PCADR * 0.07~PCADR * 0.12
- *按照 GB/T 18801-2015 与 GB 21551.3-2010 标准，在 30 m³ 房间内进行测试。第三方实验室以表皮葡萄球菌为试验菌，让产品以最高风速运行 60 分钟，以验证其是否满足抗菌、杀菌和净化功能的特殊要求。
- *按照 T/SAEPI 005-2020 和 T/GDAR 0001-2020 标准，在 30 m³ 空间内以最高风速运行 60 分钟进行测试。测试病毒为甲型流感病毒 (H1N1)，宿主为 MDCK 细胞。测试重复三次，H1N1 去除率均超过 99.99%。
- *第三方实验室依照 IUTA SOP 6.2.2，采用 NaCl 气溶胶测试，滤网可去除粒径 0.003 μm 的颗粒。这类颗粒比 PM2.5 定义的最大粒径小 800 倍，体现滤网对极细微颗粒物的拦截能力。
- *第三方实验室根据 IUTA SOP 6.2.2（使用 3 nm NaCI 颗粒分类标准），使用 NaCl 气溶胶对滤网的 0.003μm 颗粒物清除效率的测试结果
- *噪声须经第三方实验室按 GB/T18801-2015《空气净化器》进行测试和评级。该测量值为待测样机的测试结果，而且每台设备的测量值可能略有不同。
- *测试由第三方实验室提供，以 32L/min 的气流在过滤介质上测试了 0.3μm 颗粒物的初通效率。上述的尘螨、花粉、霉菌孢子和宠物毛发是指大于 0.3μm 的物质。
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