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User Manual Philips Series 1000 Air Purifier AC1216/00

  • PDF 文件, 5.2 MB
  • 13 March 2026

NightSense 智感睡眠模式是一项新技术，专为您的卧室而设计。在您睡觉时，持续监测空气质量并提供洁净空气，让您安心无忧。静音运行，犹如低声耳语般，在不打扰您睡眠的同时保障安心呼吸。

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  • 23 June 2026

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