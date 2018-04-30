睡觉时静音且持续提供洁净空气

夜间感应模式专为您的卧室而设计；空气净化器可快速供应睡眠所需的卧室空气并持续监测您卧室的空气质量，提供洁净空气，让您安心无忧。调暗和/或关闭的灯及静音性能可帮助您和您的家人提高睡眠质量。