Disney Limited Edition 迪士尼合作限量版 儿童空气净化器
长久保护，持久健康
这款全新迪士尼限量版空气净化器带有夜间感应模式，专为您的孩子倾心设计，可在睡眠时提供持续的空气质量监控和输出洁净的空气，让你的孩子没有后顾之忧。此外，它还能静音运行，让您的孩子恬然酣睡。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Disney Limited Edition 迪士尼合作限量版 儿童空气净化器
长久保护，持久健康
艾莎公主带来更洁净的夜晚和活力满满的白天
- 房间大小：18-31 平方米
- 颗粒物 CADR：260 立方米/小时
- VitaShield IPS 微护盾
特殊的自动净化模式，可有效去除污染物
由于烹饪、清洁等这类活动，室内 PM2.5 水平会高于当地标准。智能空气传感器可检测 PM2.5 水平和提高空气净化器处理污染物的速度。
出色的净化效果，可应用于不超过 31 平方米的房间
Vitashield IPS 微护盾采用空气动力学设计且纳米级高效劲护 Pro 滤网具有大大提升的 260 立方米/小时的空气净化速率。它可有效去除小至 0.003 微米的超细小微粒。此外，还可过滤如甲醛和总挥发性有机化合物等有害气体。
睡觉时静音且持续提供洁净空气
夜间感应模式专为您的卧室而设计；空气净化器可快速供应睡眠所需的卧室空气并持续监测您卧室的空气质量，提供洁净空气，让您安心无忧。调暗和/或关闭的灯及静音性能可帮助您和您的家人提高睡眠质量。
针对滤网使用寿命的健康空气滤网更换提醒指示灯拥有高准确度
健康空气滤网更换提醒指示灯可提醒您及时更换滤网。如果未及时更换滤网，产品将停止工作 - 以避免无效净化。确保您始终呼吸更健康的空气。
经过 ECARF 和 Airmid 认证或测试
经过 ECARF 和 Airmid* 认证或测试
实时空气质量反馈
仪表板上的色环分 4 级颜色清晰显示空气质量，从蓝色（良好的过敏原和颗粒水平）一直到红色（较差的过敏原和颗粒水平）。
迪斯尼限量版：好朋友的出色呵护
迪斯尼限量版空气净化器借助孩子们喜爱的迪斯尼人物，为他们提供出色的呵护，让孩子们呼吸健康空气的同时玩得开心！
高级纳米级高效劲护滤网可提供全方位保护
纳米级高效劲护 Pro S2 滤网在设计上可实现出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。
带显示屏的触摸感用户界面
带显示屏的触摸感用户界面
技术规格
-
功能
- 颗粒传感器
-
是
- 风扇速度
-
1、2、3 涡轮
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 电线长度
-
1.6
m
- 功率
-
50
W
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
541 x 325 x 210
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
绿色
- 控制面板类型
-
触感
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 房间面积
-
18-31
m²
- CADR（甲醛）
-
176
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9
%
- CADR 净化空气率（烟气）
-
260
m³/h
- 过滤 PM2.5
-
99
%
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9
%
- 声压
-
33
dB
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