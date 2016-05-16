该产品经验证可去除99.9％的细菌。由第三方实验室根据GB21551.3-2010标准在30立方米实验舱采用8032(白葡萄球菌)为试验菌体进行测试. 该产品经验证可去除99.9%的H1N1病毒。由第三方实验室在28.5立方米环境测试，飞利浦空气净化器以最高速度在30分钟运行期内可去除经空气传播的99.9%甲型流感病毒(H1N1)。