已停产
AC2880/00
长久保护，持久健康
飞利浦创新的 VitaShield IPS 微护盾技术可自然去除小至 20 纳米的微粒并可长期有效去除有害气体。
去除小至20纳米的颗粒物
VitaShield IPS 微护盾科技
覆盖范围高达 38 平方米
自动和睡眠模式
这款过滤网可根据室内污染程度、气流和操作时间准确计算滤网使用寿命。健康空气滤网更换提醒指示灯提醒您何时应该更换滤网。如果未及时更换滤网，产品会停止工作以避免因滤网无效而无法提供健康空气。因此，可确保您持久呼吸健康的空气。
处于静音模式时，净化器会调低其风扇速度和噪音级别，以保证舒适的夜间睡眠。
VitaShield 微护盾及其空气动力学设计和 NanoProtect 滤网具有高达 344 立方米/小时* 的提升洁净空气量（根据中国 GB/T 18801-2015）。它可有效地去除小至 0.03 微米的微小颗粒，有效减少有害气体，例如甲醛、总挥发性有机物和气味。去除高达 99.9% 的细菌。
该产品经验证可去除99.9％的细菌。由第三方实验室根据GB21551.3-2010标准在30立方米实验舱采用8032(白葡萄球菌)为试验菌体进行测试. 该产品经验证可去除99.9%的H1N1病毒。由第三方实验室在28.5立方米环境测试，飞利浦空气净化器以最高速度在30分钟运行期内可去除经空气传播的99.9%甲型流感病毒(H1N1)。
20 纳米：由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒都大于 20 纳米（0.00002 毫米）。
去除 99.97% 的颗粒：由第三方实验室在 2015 年测试