已停产
AC2888/00
长久保护，持久健康
AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的准确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。
颗粒物 CADR*：344 m³/h
颗粒物 CCM*: P4
覆盖范围高达 41 平方米
自动和睡眠模式
AeraSense 传感器可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。然后它对信息进行处理以确保净化器的设置是适合当前空气状况的理想级别，并持续确保这一级别。再通过显示 PM2.5 水平实时反馈室内空气质量。
VitaShield 微护盾及其空气动力学设计和 NanoProtect 滤网具有高达 344 立方米/小时* 的提升洁净空气量（根据中国 GB/T 18801-2015）。它可有效地去除小至 0.03 微米的微小颗粒，有效减少有害气体，例如甲醛、总挥发性有机物和气味。去除高达 99.9% 的细菌。
数字 PM2.5 指示器和 4 级颜色环提供室内空气质量的实时反馈。
20 纳米：由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒都大于 20 纳米（0.00002 毫米）。
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2008 测试