可视化空气质量反馈

AeraSense 可通过空气净化器的数字显示屏和仪表板的色彩环实时显示您的 PM2.5 水平。从数字显示屏中可以看见肉眼看不见的污染物。同时彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好的污染物和颗粒水平）渐变到红色（较差的污染物和颗粒水平）。