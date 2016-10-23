已停产
AC2890/00
长久保护，持久健康
飞利浦 2000i系列空气净化器配备可与专业级所媲美的检测器可自动监测室内空气，通过显示屏和连接的APP实时反馈空气质量，并自动净化，提供洁净空气。此外， 根据室内外空气质量，APP可为您提供空气质量管理的建议。
颗粒物 CADR 344 m³/h
APP 远程监控
覆盖范围高达 41 平方米
自动和睡眠模式
VitaShield 微护盾采用空气动力学设计，且加厚专业纳米级高效劲护滤网可有效去除小至 20 纳米*的颗粒物（比 PM2.5 小 100 倍以上），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。它采用 AeraSense 技术，智能操作，为您提供更洁净的空气，让人安心。
AeraSense 是飞利浦独创的尖端技术，性能以专业的传感器为基准。它具有超乎想象的精确度和高效率，可感测细微的室内空气变化，持续监测室内空气微粒，然后巧妙地自动调节净化器，以保持洁净的空气并提供实时反馈。
AeraSense 可通过空气净化器的数字显示屏和仪表板的色彩环实时显示您的 PM2.5 水平。从数字显示屏中可以看见肉眼看不见的污染物。同时彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好的污染物和颗粒水平）渐变到红色（较差的污染物和颗粒水平）。