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Series 2000i

空气净化器

AC2936/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    Series 2000i 空气净化器

    AC2936/00

    长久保护，持久健康

    “见证”并呼吸 洁净的空气 查看所有优势

    Series 2000i 空气净化器

    长久保护，持久健康

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      长久保护，持久健康

      • 去除 小至 3 纳米的颗粒物
      • PM2.5 和过敏原显示
      • 覆盖范围高达 43 平方米
      • 自动、睡眠模式和应用程序
      显示 PM2.5 和过敏原级别，让您感到放心

      显示 PM2.5 和过敏原级别，让您感到放心

      一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM2.5 数字反馈和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。

      自动环境光线控制

      自动环境光线控制

      智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。

      柔风模式专为卧室使用而定制

      柔风模式专为卧室使用而定制

      如果您想在卧室内享受高品质的安静时光，尤其是白天，柔风模式无疑是您的理想选择。阅读书籍、与宝宝小憩，甚至冥想时，不妨感受一下自然的微风。只需看一眼，便可知道自己呼吸的是健康的空气。

      智能感应和自动净化

      智能感应和自动净化

      智能感应技术可实时感知室内空气质量并自动清除室内空气中的所有 3 大主要威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，可自动扫描空气中的污染物，每分钟扫描 60000 次，实时检测任何污染事件并作出反应。

      简单的 4 色显示环，易于监测

      简单的 4 色显示环，易于监测

      产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

      智能滤网状态指示灯

      智能滤网状态指示灯

      它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      使用 CleanHome+ 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。

      出色的过滤性能

      出色的过滤性能

      本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑。* 确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。

      静音运行

      静音运行

      在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 30 分贝）地运行来净化空气

      3D 空气循环，实现快速高效地净化

      3D 空气循环，实现快速高效地净化

      采用具有螺旋出风口的全新 3D 空气循环系统，实现快速高效净化，可在 20 平方米的房间中，8 分钟内完成空气净化。*

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        43  平方米
        CADR（颗粒物）
        360  m³/h
        CADR（甲醛）
        220  m³/h
        细微粒去除
        小至 3  纳米
        过滤PM2.5
        99.9  %
        过滤 H1N1 病毒
        99.9  %
        过滤细菌
        99.9  %
        能效等级
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        声功率
        30-66  dB(A)

      • 功能

        VitaShield 微护盾
        AeraSense 灵智感应技术
        空气质量反馈
        数字
        PM2.5 传感器
        模式
        自动、劲速、睡眠、柔风
        空气动力学设计
        360 度进风口
        健康空气智能锁和提醒指示灯
        灯光控制
        开/关
        马达
        直流

      • 设计和外观

        颜色
        粉红色/白色
        控制板颜色
        黑色
        控制面板类型
        触感
        机身材料
        塑料
        装饰环材料
        塑料

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        电线长度
        1.6  米
        功率
        43  瓦

      • 重量和尺寸

        产品重量
        5.8  千克
        重量（含包装）
        7.5  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        585 x 274 x 274
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        320 x 320 x 630  毫米

      • 物流信息

        12NC code
        883493600710
        EAN F-box
        6923410700848

      • 替换

        滤网
        FY2122/00

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        待机功耗
        2  瓦

      • 服务

        2 年全球保修

      • 功能

        光传感器
        Y

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          • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
          • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
          • 由 SIMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。
          • *由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率。