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Series 3000i空气净化器

AC3058/00

长久保护，持久健康

“见证”并呼吸 99.9% 无污染的空气

查看所有优势

长久保护，持久健康

  • 去除 99.97% 颗粒物 @3nm

  • PM2.5、过敏原和气体显示

  • 覆盖范围高达 104 平方米/1119 平方英尺

  • 自动、睡眠模式和应用程序

自动环境光线控制

自动环境光线控制

智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。

全面显示实时空气质量

全面显示实时空气质量

一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM 2.5 数字反馈、有害气体和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。

简约的创新产品设计

简约的创新产品设计

简约。时尚。温馨。结合产品中的织物设计，能够和谐地融入任何内饰风格。融入其中，却又能脱颖而出。

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免责声明

  1. 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。

  2. 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。

  3. 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 190 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）

  4. 由 SIMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。

  5. 由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率。