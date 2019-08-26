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AC3058/00
长久保护，持久健康
“见证”并呼吸 99.9% 无污染的空气
去除 99.97% 颗粒物 @3nm
PM2.5、过敏原和气体显示
覆盖范围高达 104 平方米/1119 平方英尺
自动、睡眠模式和应用程序
智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。
一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM 2.5 数字反馈、有害气体和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。
简约。时尚。温馨。结合产品中的织物设计，能够和谐地融入任何内饰风格。融入其中，却又能脱颖而出。
微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 190 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
由 SIMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。
由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率。