加厚 60 毫米纳米级劲护滤网-专业 S3 型

加厚的纳米级劲护滤网拥有出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。细微过滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 的上限值还要小 100 倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*。高效去除空气 99.97% 的颗粒物*，浓密的滤网拥有50%*的更长使用寿命。