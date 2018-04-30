已停产
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长久保护，持久健康
飞利浦创新的 VitaShield IPS 微护盾技术可自然去除小至 20 纳米的微粒并可长期有效去除有害气体。AeraSense 灵智感应技术和连接的应用程序可随时随地给您提供实时空气质量反馈。
颗粒物 CADR*：400
甲醛 CADR*：200
可连接应用程序
AeraSense 灵智感应技术
Vitashield IPS 微护盾采用空气动力学设计和加厚纳米级劲护滤网-专业 S3 型，提升洁净空气量至 400 立方米/小时，有效去除小至 20 纳米的颗粒物*（比 PM2.5 上限值小 100 倍 ），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护，甲醛 CADR 可达 200 立方米/小时。
加厚纳米级劲护滤网-专业 S3 型拥有出众的净化效率和长效使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。过滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 的上限值小 100 倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*。高效去除空气中 99.97% 的颗粒物*，加厚更紧密的滤网使用寿命延长 50%*。
飞利浦空气净化器系列 3000i 具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的去过敏原模式和强劲的去细菌和病毒模式。除了 3 种自动模式外，本净化器还推出了 5 种手动模式。选择五种不同速度设定中的一种：从静音的“睡眠”模式到强劲的“劲速”模式。您可选择一种适合您的净化设置。
由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。
过滤 99.97% 的颗粒物：2015 年由第三方实验室以 400 气流对纳米级高效劲护 Pro 滤网进行第一次通过效率测试。
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试