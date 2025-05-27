3000 系列 宠物空气净化器
专为宠物家庭设计
专为养宠家庭设计，高效解决养宠家庭“浮毛、异味、过敏原”三大痛点。搭配创新的“声光召唤吸”模式，高效趣味除毛。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专为宠物家庭设计
专为养宠家庭设计
- 创新“声光召唤吸”
- 10倍速*劲风速吸，闪电捕捉飘降浮毛
- 专业去除5种宠物异味
- 专业去除3种过敏原，4种病毒，3种细菌
10倍速*劲风速吸，闪电捕捉飘降浮毛
采用强力风机和独特的进风设计，进而形成”伯努利效应“负压腔体，利用内外腔体产生的气压差和高速气流，使进风速度提升高达10倍，配合强劲出风，形成高速循环吸毛风场，强力聚、“闪电”吸，将天上飘着的、地上降落的浮毛快速清除。
创新“声光召唤吸”，小可爱火速赶来
通过APP选择一款宠物喜欢的灯光及声音，吸引宠物靠近，边玩边吸毛。
宠物净味配方活性炭，专业去除5种宠物异味
宠物净味配方活性炭，高效去除5种**宠物异味。四层渐进式吸附分解异味分子，紧锁污染气体，腐味臭味酸味快速去除（硫化氢，氨，甲硫醇，乙酸，三甲基胺）
可去除细菌、病毒、过敏原高达10种***
本产品可去除3种细菌，分别是鼠伤寒沙门氏菌，白色葡萄球菌，大肠杆菌；可去除4种病毒，分别是人冠状病毒，甲型流感病毒，手足口病病原病毒、猫杯状病毒；可去除3种过敏原，分别是尘螨过敏原，猫过敏原及狗过敏原***
空气质量精准检测，灯光、app直观反馈一目了然
AreaSense灵智感应技术，采用专业传感器，捕捉过敏原产生的主要时机，每分钟扫描60,000次****，实时显示PM2.5数值、过敏原和气态污染物级别。可通过空气质量氛围灯的颜色变化，时刻了解空气质量；APP可实时查看IAI空气指标，气态污染物、过敏原污染等级
细节设计更贴心，不仅懂宠物，更懂主人
爱宠物：防倾倒，防误触，防咬电线等多重宠物友好设计。 懂主人：顶部提手，需要时可轻松提起移动。小巧身材，小户型也能轻松摆放。22分贝*****睡眠模式，和爱宠一起安然入睡
技术规格
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技术规格
- 空气质量传感器
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是
- PM2.5 传感器
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是
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性能
- CADR （洁净空气输送率）（颗粒物，GB/T）
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403 立方米/小时
- 最大房间面积
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48 平方米
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能效等级
- 电压
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220V
- 最大功率
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75W
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维护
- 可更换部件的可用性
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过滤器：FY3110/00
- *10倍速测试结果来自内部实验室，基于强力吸毛档，用风速测试仪测试出风口同一位置，分别记录有劲吸负压聚毛风道和没有劲吸负压聚毛风道的风速数值，有伯努利效应吸毛风道的进风口风速比没有最高高10倍。
- **经外部实验室测试，本品可去除五种宠物异味：硫化氢、氨、甲硫醇、乙酸、三甲基胺
- ***经外部实验室测试，本产品可去除四种细菌，分别是人冠状病毒，鼠伤寒沙门氏菌，白色葡萄球菌，大肠杆菌；可去除三种病毒，分别是甲型流感病毒，手足口病病原病毒、猫杯状病毒；去除三种过敏原，分别是尘螨过敏原，猫过敏原及狗过敏原
- ****根据飞利浦内部数据, 微处理器每1毫秒采样一次，脉冲周期1秒, 每个采样周期中采样1000次，每分钟采样60000次。
- *****睡眠档噪音值由第三方检测机构根据GB/T18801-2022检测而得。实测值为送测样机的测试结果，每台设备的实测值可能会稍有差异。
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