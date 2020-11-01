经政府认证的消毒器，可防细菌和病毒

本产品已获得中国政府消毒器官方认证，具有权威认可的消毒技术和效果。得益于采用高效的过滤网，抗菌率 >99%，它经测试可对 >99% 的白色葡萄球菌和空气中 >90% 的自然细菌进行消毒。该过滤网还经证明，不仅可以过滤 >99% 的 H1N1 病毒，还可以将其杀灭。