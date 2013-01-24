本产品已获得通过中国卫健委审核备案，具有权威认可的消毒技术和效果。得益于采用高效的过滤网，抗菌率 >99%，它经测试可对 >99% 的白色葡萄球菌和空气中 >90% 的自然细菌进行消毒。该过滤网还经证明，不仅可以捕获 >99% 的 H1N1 病毒，还可以将其杀灭。
由 3D 空气循环提供支持，具有螺旋出风口。经测试，可提供 350 立方米/小时的甲醛 CADR*。在 10 平方米的房间内，只需不到 20 分钟时间，此产品可使甲醛含量降低至 0.01 毫克/立方米，比欧盟标准低 10 倍*。
该设备采用强劲的过滤系统，经测试和认证，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的细小颗粒（比 PM2.5 小 800 倍，比灰尘、尘螨、花粉等常见过敏源小 100 倍）。
颗粒物 CADR（洁净空气量）为 550 立方米/小时，在 10 平方米的房间内，不到 3 分钟*时间即可快速和有效地净化洁净空气。
一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM 2.5 数字反馈、有害气体和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。
产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。
智能感应技术可实时感应并自动调节模式以清除室内空气质量中的所有威胁：颗粒物、甲醛、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测任何污染事件并作出反应。
智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 34 分贝）地运行来净化空气。
简约。时尚。温馨。结合产品中的织物设计，能够和谐地融入任何内饰风格。融入其中，却又能脱颖而出。
连接到应用程序，您可以随时随地控制空气消毒机。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。
性能
功能
功能
重量和尺寸
技术规格
替换
可持续发展
设计和外观
原产地
服务