通过中国卫健委审核备案的消毒机，可杀灭细菌和H1N1病毒

本产品已获得通过中国卫健委审核备案，具有权威认可的消毒技术和效果。得益于采用高效的过滤网，抗菌率 >99%，它经测试可对 >99% 的白色葡萄球菌和空气中 >90% 的自然细菌进行消毒。该过滤网还经证明，不仅可以捕获 >99% 的 H1N1 病毒，还可以将其杀灭。